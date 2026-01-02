Chiapa de Corzo extiende su Fiesta Grande

Con un día extra de actividades culturales, Chiapa de Corzo se prepara para vivir su Fiesta Grande 2025 del 4 al 24 de enero, anunció el presidente municipal, Límbano Domínguez Román. En entrevista, el edil hizo una amplia invitación a visitantes y chiapanecos a sumergirse en la tradición que define a este Pueblo Mágico.

Explicó que el mecanismo central de esta edición es llevar la actividad a los santos patronos de cada barrio, con el objetivo de revivir la identidad local en su espacio más auténtico: el espacio público.

Al ser cuestionado sobre los detalles logísticos y posibles ajustes en los recorridos de los famosos Parachicos —figura central de la festividad declarada Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la Unesco—, el alcalde señaló que la información oficial y minuciosa ya está disponible.

"Ya está en la página oficial del patrón de los parachicos, los ajustes que hizo él y que ya anunció en la fiesta, cómo van a estar sus recorridos. Ahí podrán ver con toda tranquilidad toda la actividad de todos los días", precisó.

Más allá de la fiesta, el presidente municipal abordó temas de servicios públicos que impactan tanto a residentes como a visitantes. Respecto a la recolección de basura, aseguró haber superado los problemas heredados.

"Eso era con la administración anterior porque encontramos tiradas todas las rutas de recolección. Hoy estamos al 100 % con la recolección de la basura, no tenemos ese problema en nuestra cabecera ni en nuestro municipio".