Chiapaneca obtiene beca tras ingresar a la UNAM

A dos meses de haber ingresado a la Universidad Autónoma de México (UNAM), Lizette Jacqueline Cruz Gómez, originaria de Ocosingo, Chiapas, fue reconocida por su excelencia académica al obtener una beca mensual de más de ocho mil pesos por parte del Gobierno de Chiapas, tras ingresar a la carrera de Ingeniería Aeroespacial con 120 aciertos.

Lizette Jacqueline Cruz Gómez, egresada del Colegio de Bachilleres de Chiapas (Cobach), plantel 16 Ocosingo, fue reconocida por su destacada trayectoria académica que le permitirá continuar sus estudios en la UNAM.

Estímulo

De acuerdo al Periódico Oficial del Estado Nº 067, publicado en el Diario Oficial de la Federación, Cruz Gómez recibirá un estímulo económico mensual de ocho mil 480.17 pesos, el cual será entregado durante los primeros cinco días de cada mes.

El pago estará a cargo del Colegio de Bachilleres de Chiapas (Cobach), institución responsable de garantizar su cumplimiento puntual.

Para obtener los beneficios, deberá mantener un promedio mínimo de 9.5 en cada ciclo escolar, requisito indispensable para conservar el apoyo económico que reconoce su esfuerzo y dedicación.

El nombre de Lizette Jacqueline Cruz Gómez, resonó a nivel nacional el pasado 17 de julio, cuando la UNAM dio a conocer que de los 48 mil 560 nuevos estudiantes que iniciarán el ciclo escolar 2025-2026, solo cuatro lograron el puntaje perfecto de ingreso: 120 aciertos, siendo ella una de las seleccionadas.