Chiapanecas conquistarán Bellas Artes

La poeta es de origen Ch´ol.

El Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL) informó que realizará un Recital de Poesía en Lenguas Originarias, en la que participarán tres chiapanecas: Ruperta Bautista (lengua tsotsil), Mikeas Sánchez (zoque) y Juana Peñate (ch’ol). Las tres mujeres conquistarán el mayor recinto de bellas artes y literatura del país.

Multigalardonadas

En 2023, Juana Peñate Montejo ganó el Premio de Literaturas Indígenas de América (PLIA). La poeta hablante de la lengua ch’ol, además de promotora y gestora cultural, agregó que siendo esta la herencia más preciada que tienen los choles actuales, “debemos de fomentarla y preservarla aún con todos los desafíos que ello implica”.

Es originaria del ejido Emiliano Zapata en Tumbalá, Chiapas. Además de poeta es conductora de radio y televisión, traductora y docente. Estudió la Licenciatura en Derecho en el Centro de Estudios Superiores de Tapachula (CEST) y realizó cursos y diplomados en creación literaria; recientemente cursó el X Diplomado de Fortalecimiento de Liderazgo de Mujeres Indígenas y Afrodescendientes.

Este premio internacional, cuyo objetivo es enriquecer, desarrollar y difundir el legado y la riqueza cultural de los pueblos y comunidades indígenas, recibió 60 propuestas (23 de mujeres y 37 de hombres) de países como Perú, Colombia, Argentina, Bolivia, Guatemala y México. El premio fue entregado por el rector del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad de Guadalajara (UdeG), Juan Manuel Durán Juárez.

Poeta zoque

Por su parte, Mikeas Sánchez nació en Ajway, Chapultenango, en 1980. Es escritora, productora de radio, traductora zoque (variante del norte alto), licenciada en Ciencias de la Educación por la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco (UJAT) y maestra en Didáctica de la Lengua y la Literatura por la Universidad Autónoma de Barcelona, como parte del programa internacional de becas de postgrado para estudiantes indígenas de la Fundación Ford.

Ha publicado en revistas y periódicos nacionales como Colibrí, Iguana Azul, La Grieta, Ojarasca, Paideia, Papalotzi, Tierra Adentro, entre otros. Becaria del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes en el ámbito de Letras Indígenas, en poesía (2008).

En 2006 fue residente en el programa de Traducción Literaria del Banff Centre International, en Calgary, Canadá. Obtuvo el Premio Estatal de Poesía Indígena Pat O’ tan 2004 y el primer Premio de Narrativa

En 2014 fue nominada al reconocimiento literario Puschart Prize, en Estados Unidos. Medalla de Oro 2024 de la International Latino Book Awards en los Estados Unidos a la mejor traducción del español al inglés, por el libro How to be a good savage and others poems.

Ruperta Bautista

Por último, Ruperta Bautista nació el 27 de marzo de 1975 en San Cristóbal de Las Casas (SCDL), Chiapas. Poeta, dramaturga y traductora en lengua tsotsil.

Ha realizado estudios de Maestría en Educación y Diversidad Cultural en Universidad Pedagógica Nacional, SCDL. Licenciatura en Antropología Social en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma de Chiapas (Unach), SCDL.

Diplomado en Antropología Jurídica y derechos indígenas, Ciesas/Sureste, SCDL. Diplomado en Creación Literaria en la Sogem, capítulo Chiapas. San Cristóbal de las Casas.