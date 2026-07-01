Chiapaneco, nuevo coordinador nacional

Jorge Enrique Zapata Nieto fue designado coordinador de Oficinas de Representación de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), cargo desde el cual tendrá la responsabilidad de fortalecer la coordinación operativa y estratégica de las Oficinas de Representación de la institución en las 32 entidades federativas.

Trayectoria

El nuevo dirigente nacional, originario de Chiapas, es licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Chiapas (Unach), cuenta con más de 13 años de experiencia en el servicio público, a lo largo de su carrera ha desempeñado responsabilidades en los tres órdenes de gobierno y recientemente se desempeñó como titular de la Oficina de Representación de Protección Ambiental y Gestión Territorial de la Profepa en Chiapas, donde impulsó acciones en diversas materias en las que destacan la regularización del sector productivo de la palma de aceite, la protección del santuario de la Tortuga Marina en Puerto Arista, la clausura de 16 aserraderos en Altamirano, las más de 200 clausuras y el rescate de cerca de cuatro mil ejemplares de fauna silvestre, son algunos de los resultados que deja durante el año de su gestión.

En su lugar como nuevo titular en el estado de Chiapas, asumió el ingeniero Edgar Eduardo Molina Ovando.