Chiapaneco triunfa en competencia mundial

Un adolescente chiapaneco resultó ganador en la Competencia Internacional de Matemáticas (IMC 2025), realizada del 14 al 18 de agosto en Da Nang, Vietnam.

El joven escolar que pertenece al equipo mexicano que se entrenó en Chiapas, dentro de la Facultad de Física y Matemáticas de la Unach, resultó galardonado con una medalla de bronce al enfrentarse a representantes de todo el mundo.

El equipo de primaria obtuvo medalla de plata por grupos, siendo la primera vez en la historia que México alcanza este logro en la IMC. En tanto, el equipo de secundaria consiguió medalla de bronce por equipos.

Los equipos trabajaron sus áreas de oportunidad y desarrollo en asesorías dentro de las instalaciones de la Unach, por lo que este logro nacional es muy chiapaneco.

Encuentro

Los estudiantes demostraron talento y pasión al enfrentarse a equipos de países como Nepal, Mongolia, Tadjikistán y Rumania, dejando en alto el nombre de México.

El chiapaneco de padres rusos, de nombre Miroslav Rybin Nikiforchina, originario de San Cristóbal de Las Casas, logró la medalla de bronce en la prueba individual.

En la capacitación también participó el doctor Sergio Guzmán Sánchez, profesor de la Facultad de Ciencias en Física y Matemáticas de la Benemérita Unach.