Chiapanecos campeones nacionales en Mundialito

Integrantes del equipo Titanes IMSS, usuarios del Centro de Seguridad Social (CSS) “Los Pinos” de San Cristóbal de Las Casas, se coronaron campeones nacionales en la categoría Futbol sin Correr durante el Mundialito IMSS, celebrado en el Centro Vacacional Oaxtepec, Morelos.

Como reconocimiento a su desempeño, las y los integrantes del equipo asistieron al partido entre las selecciones de Túnez y Japón, correspondiente a la Copa Mundial de la FIFA 2026, reconocimiento anunciado por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, durante la conferencia matutina y otorgado en coordinación con el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

El equipo chiapaneco obtuvo el primer lugar en una competencia que reunió a participantes de distintas entidades del país en disciplinas como Futbol sin Correr, Futsal femenil Sub-21 y T21, promoviendo la actividad física, la convivencia y la integración social.

El titular del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Chiapas, doctor Hermilo Domínguez Zárate, destacó que este resultado refleja el compromiso institucional de impulsar espacios que favorezcan el bienestar integral y la participación activa de las personas usuarias de los Centros de Seguridad Social (CSS).

La categoría Futbol sin Correr está dirigida a personas de 50 a 59 años y fomenta la práctica deportiva mediante actividades adaptadas que fortalecen la salud física, emocional y social de las y los participantes.

Por su parte, el titular de la Unidad de Prestaciones Sociales, Iván Camacho Morales, destacó que el deporte en los CSS impulsa la salud física, emocional y la convivencia comunitaria, al promover la participación activa y hábitos saludables entre la población usuaria.