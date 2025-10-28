Chiapas, 1er lugar en reducción de delitos

Bajo el liderazgo del gobernador Eduardo Ramírez Aguilar, la seguridad en Chiapas es una “prioridad que no admite descanso” y muestra resultados tangibles, afirmó el diputado local, Javier Jiménez Jiménez, presidente de la Comisión de Seguridad del Congreso del Estado e integrante del Partido del Trabajo.

El legislador subrayó que la seguridad no es solo una responsabilidad gubernamental, sino “un derecho de todas y de todos”. Aunque reconoció la existencia de “desafíos reales”, aseguró que la administración estatal ha respondido con acciones contundentes.

Logros

Como prueba de los avances, Jiménez Jiménez destacó que Chiapas obtuvo el primer lugar a nivel nacional en reducción de delitos de alto impacto y otros delitos por quinto mes consecutivo. Este logro, explicó, es fruto de una “estrategia integral de seguridad” y del “trabajo coordinado entre los tres niveles de gobierno”.

“A casi un año de esta transformación humanista podemos observar que la ley se aplica sin privilegios ni excepciones para que cada familia viva sin miedo”, afirmó.

Pilares del reforzamiento

En su exposición, el presidente de la Comisión de Seguridad detalló los pilares del reforzamiento operativo.

Equipamiento de vanguardia: se destacó la entrega de cámaras inteligentes y vehículos blindados a la Fuerza de Reacción Inmediata Pakal.

Fortalecimiento salarial: informó que en este año el salario de la Guardia Estatal se incrementó en casi un 50 %, con el objetivo de que para 2027, Chiapas cuente con una de las cinco corporaciones policiales mejor pagadas de México.

Prevención y capacitación: reconoció los esfuerzos de las instituciones para fortalecer la seguridad y la justicia mediante la prevención del delito y la capacitación continua de los cuerpos policiales.

Retos importantes

Jiménez Jiménez fue claro al señalar que “aún existen retos importantes”, pero reiteró que la coordinación y el liderazgo del gobernador Ramírez Aguilar han hecho posible “algo que era impensable” en el estado.

Con un llamado a la unidad, concluyó: “somos más los que queremos que le vaya bien a Chiapas. Por eso sigamos construyendo un estado seguro, justo y en paz”, proyectando un mensaje de esperanza para el futuro de la entidad.