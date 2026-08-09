Chiapas alberga seis grupos de fauna venenosa

Chiapas cuenta con una amplia diversidad de arácnidos y reptiles venenosos, entre los que se encuentran serpientes, alacranes, lagartos y arañas que, ante un encuentro accidental, pueden representar un riesgo para la población. No obstante, la presencia de veneno no significa necesariamente que una especie sea mortal para el ser humano.

De acuerdo con información de la Red para la Conservación y Divulgación de los Reptiles Venenosos de Chiapas, en la entidad se encuentran especies pertenecientes a seis grupos de importancia médico-toxicológica: elápidos, latrodectus, centruroides, viperídos, heloderma y loxosceles.

Importancia médica

Aunque existen diversos géneros de alacranes en México, señalaron que centruroides es el único considerado de importancia médica, razón por la que es el grupo tomado en cuenta en esta clasificación.

En el caso particular de Chiapas, ninguna de las especies de centruroides que habitan en la región es considerada letal, aunque una picadura puede provocar afectaciones y requiere atención dependiendo de la sintomatología y las condiciones de la persona afectada.

¿Cómo actúan los venenos?

La clasificación de los venenos permite entender los posibles efectos que pueden provocar en el organismo.

Los neurotóxicos actúan principalmente sobre el sistema nervioso. En este grupo se encuentran los venenos de elápidos, latrodectus y centruroides.

Los venenos neuro-citotóxicos, presentes en Heloderma y algunas víboras de foseta, pueden afectar el sistema nervioso, además de provocar alteraciones en tejidos, proteínas, sangre y otras células.

Mientras que los venenos citotóxicos, como el de las arañas del género Loxosceles, tienen efectos principalmente sobre las células presentes en tejidos, sangre y proteínas.