Chiapas apuesta al café de especialidad

En el marco de la 1.ª Feria Agroindustrial del Soconusco 2026, el director general del Instituto del Café de Chiapas (Incafech), Jorge Baldemar Utrilla Robles, presentó la ponencia “Generar valor agregado mediante el café de especialidad”, dirigida a productores y actores de la cadena productiva del aromático provenientes de distintos municipios de la región.

Ante cientos de asistentes, el funcionario destacó que el café de especialidad representa una oportunidad estratégica para fortalecer la competitividad del sector cafetalero, mejorar los ingresos de las familias productoras y posicionar a Chiapas en mercados internacionales donde la calidad, la trazabilidad y el origen del producto son cada vez más valorados.

Consumo

Utrilla Robles explicó que el consumo mundial de café mantiene una tendencia creciente y que en la actualidad se consumen más de dos mil millones de tazas diariamente en el planeta, lo que abre nuevas oportunidades para productores que apuesten por cafés diferenciados y de alto valor agregado.

Subrayó que un café de especialidad debe alcanzar al menos 80 puntos en evaluaciones sensoriales realizadas por catadores certificados, lo que implica procesos rigurosos desde la selección de variedades y la cosecha selectiva, hasta el manejo adecuado del beneficiado, secado y trazabilidad del producto.

Sostenibilidad

El titular del Incafech señaló que apostar por este segmento permite a los productores salir del mercado de commodities y acceder a primas superiores al precio comercial, al tiempo que se promueve la sostenibilidad de los cafetales y la conservación de la biodiversidad en las regiones productoras.

Destacó que estos esfuerzos forman parte de la estrategia impulsada por el gobernador Eduardo Ramírez, quien recientemente puso en marcha el programa “Café con Humanismo”, orientado a fortalecer la producción, mejorar la calidad del café chiapaneco y generar mayores oportunidades económicas para las familias productoras.

Para finalizar, Utrilla Robles reiteró que el compromiso del Instituto del Café de Chiapas es seguir acompañando a los productores con capacitación, innovación y vinculación con mercados especializados, para consolidar al estado como uno de los principales referentes del café de alta calidad en México y el mundo.