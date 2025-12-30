Chiapas apuesta por la IA en la educación

La inteligencia artificial (IA) es una herramienta que ya se encuentra presente en la sociedad y que además debe integrarse de forma ética y efectiva en la educación para evitar que Chiapas se quede rezagado tecnológicamente, afirmó Ángel Leonardo Anzures Ochoa, trabajador de la Agencia Digital Tecnológica del Estado.

También reconoció que el uso de la IA entre los estudiantes se limita al "copy-paste", sin aprovechar su verdadero potencial, por lo que aseguró que esta es una área de oportunidad que se puede cambiar.

Herramientas

"Hoy contamos con herramientas como Gemini, ChatGPT o Copilot, que nos dan la capacidad de tener agentes multiusos para generar multitareas que ayuden en el día a día", explicó.

Ante esto señaló que en Chiapas aún no se tiene una noción clara de su uso integral, expuso que la idea de la actual administración es potenciar a Chiapas y que no se quede rezagado en esa tecnología.

Para los estudiantes, adaptarse a estas herramientas ya no es opcional: "Si sales de una carrera y no te adaptas a las tecnologías, en este ámbito, te quedas atrás" dijo.

La IA, un acompañante de la vida

Ante la pregunta de si la IA llegó para quedarse, dijo que es algo con lo que ya tenemos que aprender a vivir, además rechazó la idea de que la herramienta mate la creatividad, argumentando que siempre existe una persona detrás dando la idea inicial.

"La IA le va a faltar algo siempre: el factor humano.

Sobre la necesidad de integrar formalmente la IA en los planes de estudio, consideró que es urgente y que incluso se está rezagado.

"La idea vino para quedarse y para evolucionar la educación, que ya se vea como parte de las materias. Esto no es solo para el desarrollador, es para todos", afirmó.

Respecto al panorama estatal, Anzures Ochoa admitió que Chiapas ha ocupado históricamente los últimos lugares a nivel nacional en adopción tecnológica, pero confió en que las actuales iniciativas permitirán avanzar.