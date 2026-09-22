Chiapas avanza 5 puntos en índice de competitividad

Chiapas escaló cinco posiciones en el Índice de Competitividad Estatal (ICE) 2026 y se ubicó en el lugar 27 a nivel nacional. El avance más significativo de la entidad se registró en los pilares de Derecho y Sistema político y Gobiernos, de acuerdo al Instituto Mexicano para la Competitividad, A.C. (IMCO).

En materia de seguridad, la entidad alcanzó el noveno lugar general; los homicidios se redujeron a 5.3 por cada 100 mil habitantes (posición 5), el robo de vehículos a 0.7 (posición 5) y la incidencia delictiva a 1.8 (posición 2).

En el ámbito gubernamental, Chiapas obtuvo el cuarto lugar nacional. Destaca el primer lugar en el costo promedio de la deuda estatal (7.2) y el séptimo sitio en programas presupuestarios evaluados (44.0).

Rezagos

A pesar de estos avances, el informe revela rezagos históricos en infraestructura y economía. En el pilar de Innovación y Economía, Chiapas se ubicó en el lugar 31. Aunque el crecimiento del PIB alcanzó 3.3 por ciento (posición 10), el PIB per cápita es el más bajo del país con 86 mil 385 pesos (posición 32).

La inversión extranjera directa se mantiene en 0.1 (posición 30) y la complejidad económica en 0.0 (posición 32). En infraestructura, el estado ocupa el último lugar nacional.

No obstante, lidera el indicador de menor número de heridos en accidentes de tránsito terrestre con 15.3 por cada 100 mil habitantes (posición 1).

La telefonía móvil (86.2 por ciento), el acceso a internet (43.2 por ciento) y las terminales punto de venta (48.5) se encuentran en las últimas posiciones.

Desafíos laborales

El mercado laboral y el entorno social presentan los mayores desafíos. Chiapas ocupa el lugar 31 en el mercado de trabajo. El ingreso promedio de los trabajadores de tiempo completo es el más bajo del país con 7 mil 535 pesos mensuales (posición 32).

La informalidad laboral afecta al 77.0 por ciento de la población ocupada (posición 31) y solo el 18.8 por ciento de la población cuenta con educación superior (posición 32). Sin embargo, la entidad destaca con la menor brecha de ingresos por género a nivel nacional (3.3, posición 1).