Chiapas avanza en primer año de Eduardo Ramírez

Chiapas ha tenido un año de gran avance en materia de seguridad, en la impartición de justicia y en el desarrollo económico e impulso al turismo, bajo la administración de Eduardo Ramírez Aguilar.

Tras el primer mensaje de gobierno de la Nueva ERA, personalidades políticas federales, estatales y municipales expresaron su postura ante los resultados obtenidos.

Chiapas tiene ahora confianza y esperanza con los resultados que ha dado Eduardo Ramírez Aguilar al frente de la entidad, destacó el presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal Ávila.

El legislador destacó el compromiso que se tiene con Chiapas en el desarrollo y paz; la seguridad lograda en tan poco tiempo, puntualizó, es admirable.

A un año de trabajo, detalló que los números y el ambiente que se respira a nivel local son muy buenos. De hecho, recordó que él con frecuencia viene a la entidad y ha observado que hay esperanza, muestra de las acciones que se han hecho en estos meses.

Mejoras substanciales: Sasil de León

La senadora Sasil de León Villard hizo un reconocimiento al trabajo del gobernador Eduardo Ramírez Aguilar, quien está cumpliendo con las necesidades de las y los chiapanecos en rubros prioritarios a un año del inicio de su administración.

En el marco del Primer Informe de Gobierno del mandatario estatal, dijo que en especial en áreas como: paz, seguridad, transparencia, salud, educación, respaldo a las mujeres y desarrollo regional, Chiapas ha dado grandes pasos, que son reconocidos incluso a nivel nacional.

Así mismo dijo existe una sinergia para trabajar desde el Senado en la construcción de una mejor nación, donde Chiapas es prioridad, por ello su trabajo como senadora atiende las necesidades del Sureste, como los debates a la recién aprobada Ley Nacional del Agua.

Paz y tranquilidad

Durante el primer año de gestión, el gobernador del estado cumplió y continúa refrendando su palabra, con énfasis en el tema de seguridad, hoy el panorama que se vive es diferente en comparación con los años anteriores, aseguró el presidente municipal de Tapachula, Yamil Melgar Bravo.

En el marco del Primer Informe de Gobierno, el edil calificó el evento como un día “especial” en el que se conocerán los resultado del primer año de trabajo y donde la sociedad chiapaneca será testigo de estas estadísticas.

Celebró que las acciones de trabajo han vuelto a posicionar a Chiapas como un lugar seguro, el cual ha sido reconocido pro diversos sectores e incluso por la propia presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo.

Avances en seguridad

Al evaluar el primer año de gestión del gobernador Eduardo Ramírez Aguilar, el presidente municipal de Ocozocoautla, Francisco Javier Chambé Morales, destacó avances significativos en materia de seguridad e infraestructura para el estado.

Hizo énfasis en la recuperación de su municipio, Ocozocoautla, que llegó a ser considerado uno de los puntos rojos, incluso con advertencias para viajeros emitidas por Estados Unidos. “Ahora es totalmente distinto”, aseguró.

San Cristóbal recuperó la paz

Gracias a las estrategias de Seguridad, San Cristóbal de Las Casas recuperó el turismo, que es parte medular de la economía chiapaneca, además de que la entidad se ha convertido en uno de los estados más seguros del país, aseguró la presidenta municipal de ese municipio, Fabiola Ricci Diestel.

La munícipe destacó que el trabajo hecho en el primer año de gobierno ha sido con “mucha entrega y dedicación”, que gracias a ello Chiapas “es uno de los estados más seguros” y se ha recuperado la paz tanto en el municipio como en la entidad.

Seguridad, justicia y desarrollo

El presidente del Poder Judicial del Estado de Chiapas, Juan Carlos Moreno Guillén, calificó como “muy positivo” el primer año de gobierno de Eduardo Ramírez Aguilar, destacando la recuperación de la paz como el “elemento clave” de su gestión.

“El elemento principal es la recuperación de la paz del Estado, restaurar la paz desde los primeros meses, desde los primeros 100 días”, afirmó el magistrado, subrayando el valor fundamental de este logro para la entidad.

Deber cumplido en seguridadCon un balance de “deber cumplido”, el secretario de Seguridad del Pueblo de Chiapas, Óscar Aparicio Avendaño, destacó la recuperación territorial y el blindaje de la frontera como los pilares de la estrategia de seguridad durante el primer año de gobierno de Eduardo Ramírez Aguilar.

El titular de la SSP enfatizó el trabajo conjunto con la administración federal, nombrando expresamente a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, al secretario nacional de Seguridad, Omar García Harfuch, y al gobernador Ramírez Aguilar como los ejes de la estrategia. “Vamos a seguir trabajando estos cinco años que nos restan”, aseguró.

El secretario también mencionó el banderazo de salida del programa “Carretera Segura” en la región Frailesca, respaldado por un “nutrido despliegue” de la SSP.

Reiteró que la coordinación con la Fiscalía General del Estado (FGE), el Ejército y la Guardia Nacional (GN) ha sido fundamental para alcanzar el objetivo de llegar a todos los rincones de Chiapas.

Destino internacional

La secretaria de Turismo del Estado de Chiapas, María Eugenia Culebro Pérez, calificó como “un año muy bueno” el primer ejercicio de gobierno del gobernador Eduardo Ramírez Aguilar, destacando la restauración de la seguridad como el pilar fundamental para la reactivación económica y turística.

Culebro Pérez resaltó como un logro concreto las mejoras en conectividad aérea, recordando el reciente anuncio de una segunda aeronave para la línea Aerobalam. “Esto es para conectar a Chiapas con otros destinos tanto a nivel local como nacional”, explicó, considerando este paso vital para el desarrollo del sector.

La secretaria enfatizó que este trabajo se enmarca en lo que denominó “esta Nueva ERA del turismo”, un periodo crucial para las comunidades chiapanecas.

Modelo educativo humanista

En el marco del primer año de administración del gobernador Eduardo Ramírez Aguilar, el secretario de Educación, Roger Mandujano Ayala, destacó que 140 mil personas están en proceso de alfabetización y que Chiapas busca declararse territorio libre de analfabetismo en 2026, bajo un enfoque innovador y comunitario.

La meta, aseguró, es “levantar la bandera blanca” y declarar al estado libre de analfabetismo.

Destacó que este esfuerzo es impulsado de manera directa por el gobernador, quien ha diseñado estrategias, gestionado recursos y motivado a un amplio equipo integrado por rectores, docentes, jubilados, organizaciones sociales, empresas y ciudadanía.

Entre los proyectos que acompañan la alfabetización, mencionó un programa de innovación educativa, regularización de niñas y niños con rezago, impulso a la lectura y fortalecimiento de la educación especial, especialmente en autismo.

Menos dengue

Chiapas redujo hasta un 80 % en casos de dengue lo que se tradujo en una considerable disminución de ingresos hospitalarios y mortalidad, datos que revelan bueno números en salud, informó Omar García Cruz, secretario de Salud del Estado en torno al Primer Informe de Gobierno.

En cuanto a vacunación expuso que la entidad lidera dos primeros lugares en aplicación de dosis RSP (triple viral), además de que para el 2026 se esperan nuevos hospitales y fortalecer las estrategias en salud.

Protección civil

Chiapas registró avances significativos en materia de protección civil y seguridad, afirmó el secretario Mauricio Cordero. Señaló que, pese a una temporada seca intensa, el estado logró disminuir de manera sustancial los incendios forestales, pasando del segundo lugar nacional en siniestros de gran magnitud al número 12, gracias a acciones preventivas y al fortalecimiento institucional.

Detalló que en atención prehospitalaria se duplicaron los servicios respecto al año pasado: de seis mil 200 a casi 14 mil, respaldados por la incorporación de cuatro ambulancias y 10 motobombas, lo que permitió una respuesta más rápida en zonas de difícil acceso.

Sobre la temporada de lluvias, informó que el estado cerró con saldo blanco, salvo una muerte por un deslizamiento en La Concordia, una cifra baja en comparación con otros estados.

Sector turístico

El subsecretario de desarrollo turístico, Andrés Sánchez de León, destacó que el incremento del Fideicomiso de Promoción Turística y la llegada de nuevas inversiones son algunos de los indicadores más claros del avance en el sector.

Destacó que la inversión en infraestructura turística ha sido “cuantiosa”, lo que permitirá mejorar los resultados en los próximos meses, destacando que, en este año, la recuperación ha sido sólida y gradual para la entidad.

DIF Tuxtla

La directora del DIF Tuxtla Gutiérrez, Estephanie Frías Córdova, señaló un avance en el fortalecimiento de la protección de niñas, niños y adolescentes (NNA) en la capital. Aseguró que el organismo municipal trabaja alineado a las directrices del DIF estatal, encabezado por Sofía Espinosa y la maestra Nita Granda, a través del programa “Guardianes de la Niñez”, una de las prioridades de la actual administración.

Destacó la coordinación permanente con el DIF Chiapas, lo que ha permitido implementar rutas de atención contra el trabajo infantil y el abuso de menores, así como fortalecer protocolos de intervención en casos de riesgo.