Chiapas bajo influencia de ondas tropicales

Los pronósticos de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), resaltan que a menos dos ondas tropicales van a desplazarse por el sureste mexicano en esta primer semana de septiembre, lo que podría generar periodos de intensa actividad de lluvias.

El Centro Hidrometeorológico Regional “Tuxtla Gutiérrez”, detalla que durante los próximos tres días la región permanecerá bajo la influencia de ondas tropicales, canales de baja presión y el aporte de humedad de ambos litorales.

Estas condiciones propiciarán lluvias fuertes a muy fuertes en la entidad, con potencial de precipitaciones intensas hacia el avance de la onda tropical.

Entre este lunes y martes dos ondas tropicales se desplazan frente a las costas del pacífico. La número 30 se desplazará por el sureste mexicano y dejará a su paso lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm), principalmente en la zona sur del estado entre martes y miércoles. Hacia el fin de semana otra onda tropical surcará el sur del país.

La onda 29 se aleja y fue absorbida por una zona de baja presión, frente a las costas de Jalisco, pero dejó lluvias de superiores a los 50 mm, en Tapachula (65.2 mm), La Concordia (62.1 mm) y Pichucalco (61 mm) al corte de la mañana del 1º de septiembre del 2025.

Temperaturas

Comenzó el otoño meteorológico y con puntualidad el primer frente frío, sin embargo, no se resentirá en la entidad, pues el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) advierte que el sistema frontal número uno permanecerá extendido, con características de estacionario sobre el norte y noreste de la República mexicana.

“En gran parte de la región, las temperaturas oscilarán entre 33 a 36 °C, generando un ambiente caluroso en planicies y costas, y templado a cálido en áreas montañosas”, destaca el centro regional.