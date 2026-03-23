Chiapas blindará a su niñez con recursos récord

El panorama financiero destinado a las infancias y adolescencias en Chiapas muestra una tendencia al alza en los últimos cuatro años, para el 2026 el presupuesto destinado alcanzará los 33 mil 700 millones de pesos de acuerdo con un análisis de la Red por los Derechos de las Infancias y Adolescencias de Chiapas (Redias).

En el 2020 el recurso fue de 24 mil 900 millones de pesos, sin embargo la cifra fue incrementando gradualmente, para este ejercicio la cifra escaló 8 mil 800 millones de pesos más.

Redias detalló que, con base en esta bolsa total, cada niño, niña o adolescente en la entidad recibiría en promedio 16 mil 130 pesos anuales para su atención. No obstante, el recurso no está distribuido de manera equitativa entre las áreas clave.

Distribución

El sector educativo concentra la mayor parte de la inversión, con 33 mil 500 millones de pesos, mientras que salud apenas recibirá 7.2 millones de pesos; justicia, 28.2 millones; protección, 152.1 millones, y para arte, cultura y deporte se destinaron 21.2 millones de pesos.

Ante esta distribución, Redias criticó la omisión del Sistema de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado (Sipinna) quien no cuenta con una partida presupuestal asignada. En opinión de la Red, sin este financiamiento, el ente rector de la política pública en la materia carece de las condiciones mínimas para operar de manera efectiva.

El llamado de la organización cobra mayor relevancia en el contexto actual de salud; consideró que es urgente destinar todos los recursos posibles para atender a las infancias ante brotes como el de sarampión y frente a la persistencia de embarazos forzados en niñas.

Finalmente, la Red destacó un elemento de política pública: aunque la inversión para la protección de la niñez y adolescencia se ejerce en un solo año, su impacto trasciende el corto plazo y se proyecta en beneficios duraderos para el desarrollo de este sector poblacional.