Chiapas blindará sus fronteras

En el 2026, Chiapas buscará blindar sus fronteras con Guatemala y con los estados vecinos del sureste mexicano, así lo aseguró el gobernador del estado, Eduardo Ramírez Aguilar, como parte de las estrategias de seguridad que se implementarán tras un 2025 al que calificó como una “tarea titánica” en materia de reconstrucción del tejido social.

“Desde la frontera Corozal hasta el Suchiate. Y luego vamos a también a proteger de esta forma los que colindan con Oaxaca, Veracruz y Tabasco. Vamos a blindarlo, que sepan los ciudadanos que cuando entren a Chiapas la ley se aplica” expresó el mandatario.

Más allá de la fuerza

Durante su mensaje hacia presidentes municipales, el gobernador enfatizó que para combatir a la delincuencia no basta el valor, sino que se requiere de inteligencia para obtener resultados excepcionales.

En este sentido, destacó que el estado ha hecho una fuerte inversión en este rubro y aseguró que la Secretaría de Seguridad estatal es una de las secretarías mejor equipadas del país.

“Tenemos muchas herramientas tecnológicas y vamos a tener más. Tenemos 35 vehículos tácticos blindados, vamos ya a la par de un estado del norte, que colinda con Estados Unidos”, declaró, en una clara referencia a la infraestructura tecnológica de Nuevo León.

Trabajo en equipo

Celebró la coordinación de trabajo establecida durante el primer año de trabajo con las presidentas y presidentes municipales, e instó a invertir en seguridad de manera conjunta para seguir con resultados positivos en el combate a la delincuencia.

“Quiero pedirles que aquellos que tengan el interés y el deseo de avanzar más en seguridad pública por cada peso que ustedes inviertan yo voy a poner otro peso para sus municipios”, pidió el gobernador.