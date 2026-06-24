Chiapas brillará en evento turístico

Para 2027 Chiapas será la sede de uno de los eventos más importante en todo el mundo en materia turística: se trata del Adventure Elevate 2027 y la entidad mostrará las riquezas naturales con las que cuenta.

El titular de la Secretaría de Turismo (Sectur) en el estado, Segundo Guillén, confirmó que el estado recibe la estafeta y la idea es posicionar al territorio local como el principal destino de turismo de naturaleza en México.

Recordó que en días recientes tuvieron una participación en el Adventure Elevate Latin America 2026 que se llevó a cabo en Lima (Perú), ahí recibieron la información de uno de los eventos de mayor impacto en el rubro de aventura y naturaleza.

Guillén escribió en sus redes sociales que ese logro representa un paso significativo dentro de la estrategia para consolidar a Chiapas como un destino con más afluencia, fortaleciendo la presencia de la entidad en los mercados internacionales.

Es decir, se mostrará al mundo lo que tiene el estado sobre la riqueza comunitaria, natural y cultural. Para el siguiente año las actividades se están desarrollando en Comitán de Domínguez.

Ventajas

Es una región “que destaca por su vocación para el turismo de aventura, sus paisajes únicos, sus cuerpos de agua, senderos y experiencias auténticas que reflejan la esencia de Chiapas”.

El secretario de Turismo detalló que ese evento, de talla internacional, permitirá crear oportunidades para las comunidades, además de fortalecer los destinos y constatar que Chiapas tiene todo para ser un referente en turismo de aventura o naturaleza.

En un video que compartió en sus redes sociales, el secretario de Turismo en Chiapas calificó a Comitán de Domínguez como uno de los pueblos más bellos del sur de México.

Además de que tiene una cercanía con uno de los escenarios más espectaculares en cuestión de naturaleza; es un sitio especial para reunir a la comunidad global de turismo de aventura.

Agregó que es una “región reconocida por su riqueza natural, su patrimonio cultural y algunos de los paisajes mas impresionantes de México”.