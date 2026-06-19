Chiapas busca exportar hacia mercado europeo

Chiapas busca fortalecer la exportación de café, cacao, mango Ataulfo, plátano, miel, carne y productos agroindustriales hacia la Unión Europea (UE), un mercado superior a los 450 millones de consumidores, destacó el titular de la Secretaría del Campo (Secam), Marco Antonio Barba Arrocha, durante el Foro del Exportador Chiapas Global.

El encuentro realizado en Tapachula con representantes diplomáticos, empresarios, productores y autoridades, analizó las oportunidades comerciales abiertas tras la modernización del acuerdo entre México y la Unión Europea, en una región que genera exportaciones por alrededor de 100 millones de dólares, principalmente en café, plátano y mango.

Ante el embajador de la Unión Europea (UE) en México, Francisco André; el embajador de Portugal, Pedro Costa Pereira; la ministra consejera y jefa de la Sección Económica y Comercial de la Delegación de la Unión Europea en México, Victoria Lövenberg; el alcalde de Tapachula, Yamil Melgar Bravo; la secretaria de la Frontera Sur, María Amalia Toriello Elorza, y el secretario de Economía y del Trabajo, Luis Pedrero González, Barba Arrocha afirmó que Chiapas tiene condiciones para competir en mercados que valoran calidad, origen y trazabilidad.

Las ventajas de Chiapas

El secretario del Campo señaló que la entidad cuenta con ventajas por su producción agropecuaria, ubicación fronteriza e infraestructura logística, entre ellas Puerto Chiapas, el aeropuerto internacional, la red carretera y la aduana de Ciudad Hidalgo, puntos de conexión con mercados globales.

Destacó que Chiapas es líder nacional en producción de café, posee cacao reconocido por su calidad y mantiene una oferta exportable con productos emblemáticos como el mango Ataulfo, ligado a la historia agrícola del Soconusco.

Barba Arrocha, acompañado de su esposa Verónica Morales Cruz, sostuvo que el reto es fortalecer certificaciones, cadenas productivas, financiamiento y estándares internacionales para abrir mayores oportunidades comerciales a productores y empresas.

“El campo de Chiapas está listo, la oportunidad está abierta y vamos a trabajar juntos para que esta historia se traduzca en bienestar para quienes hacen producir nuestra tierra”, puntualizó.