Chiapas busca inversión de EE. UU.

Chiapas expuso ante 60 empresarios estadounidenses los argumentos con los que busca posicionarse como un destino atractivo para la inversión extranjera, el secretario de Economía y del Trabajo del estado, Luis Pedrero González, fue el encargado de presentar ante esa audiencia las fortalezas productivas, logísticas y turísticas de la entidad.

El evento se llevó a cabo durante la clausura de la visita empresarial binacional México–Estados Unidos, celebrada en Casa Chiapas en la Ciudad de México.

El funcionario destacó ante los asistentes la ubicación geográfica del estado en el sur-sureste mexicano, así como su potencial en sectores clave como el agroindustrial, el energético y el turístico.

Pedrero González puntualizó que Chiapas no solo ofrece recursos naturales y mano de obra, sino también condiciones para integrarse a cadenas de valor con socios comerciales del norte del continente.

Canales de comunicación

Aunque no se anunciaron acuerdos concretos, se indicó que se abrieron canales de comunicación que podrían traducirse en futuras mesas de trabajo y visitas de seguimiento.

La delegación de Chiapas llegó acompañada del subsecretario de Comercio, Conrado de la Cruz Selvas; la representante del gobierno estatal en la capital, Kenia Arroyo Muñiz; y el coordinador ejecutivo de la Secretaría de Turismo, Carlos Alejandro Albores Peralta.

También estuvo presente el exgobernador Juan José Sabines Guerrero, quienes actuaron como enlaces con el sector privado estadounidense.

Al mismo tiempo, la comitiva chiapaneca apostó por la demostración cultural, una muestra gastronómica con platillos tradicionales, bebidas típicas, marimba y expresiones artísticas, abono para el atractivo del turismo y los negocios.

Con esta jornada, el gobierno estatal busca fortalecer su estrategia de atracción de capital extranjero, convencido de que los puentes tendidos con empresarios estadounidenses pueden traducirse en más empleos y desarrollo para las regiones menos favorecidas de la entidad.