Chiapas busca liderar censo Vive Saludable

El estado de Chiapas busca colocarse en el primer lugar a nivel nacional en avance del programa federal “Vive Saludable”, según confirmó Roger Mandujano Ayala, secretario de Educación de la entidad.

Este programa, impulsado por el Gobierno Federal, tiene como principal propósito garantizar el bienestar y la salud de la niñez en las escuelas del país a través de acciones como fomentar la actividad física, la alimentación saludable, la salud bucal y la prevención de adicciones.

El funcionario estatal destacó el compromiso de los maestros y del gobernador con la política federal en materia de Salud y Educación. En este contexto, reveló que se planea concluir al 100 por ciento el censo del universo de estudiantes beneficiarios del programa a mediados de octubre.

De lograr este objetivo, dijo , representaría un logro significativo, debido a que la mayoría de los estados concluirán esta etapa en diciembre y no en su totalidad.

Venta de dulces

Respecto a la persistencia de la venta de dulces en algunas escuelas, a pesar de las prohibiciones, Mandujano Ayala explicó que se está trabajando a través de la concientización y el exhorto.

Reconoció que existen resistencias naturales al cambio, pero confió en que, de manera paulatina, la sociedad se convenza de la necesidad de erradicar el consumo de alimentos saturados de grasas y azúcares.

Subrayó que la estrategia busca ser una concientización, no una imposición para las escuelas y padres de familia, a fin de que de manera gradual se genere el hábito de una alimentación saludable.