Chiapas busca recuperar el mercado europeo

Una de las principales prioridades para el estado es recuperar el mercado europeo en materia de turismo, el cual fue descuidado en años anteriores.

La Secretaría de Turismo del Estado realizó una gira de promoción en Londres, donde se presentó a Chiapas como un destino seguro, de riqueza cultural y natural ante más de 50 prestadores de servicios turísticos.

María Eugenia Culebro Pérez, secretaria de Turismo estatal, destacó la importancia de participar en este tipo de eventos internacionales, a los que se había dejado de asistir por mucho tiempo y catalogó la recuperación del mercado como en proceso.

Recuperación

“El estar presentes se pone a Chiapas de nuevo en el mapa, sobre todo recuperando el turismo europeo”, afirmó la funcionaria.

Durante la feria, que contó con la participación de numerosos países de Europa, Medio Oriente, América y Estados Unidos, se enfatizó la seguridad del estado como un mensaje clave para el mercado extranjero.

Uno de los principales atractivos promocionados fue el aviturismo, destacando que el 70 % de las aves de México se encuentran en Chiapas. “Eso es el atractivo principal, también que quieren venir a conocer los textiles, la gastronomía y también cómo son las tradiciones”, explicó Culebro Pérez.

Experiencias espirituales

Las tradiciones culturales también sirvieron como un imán para el turismo internacional, haciendo especial mención a las celebraciones del Día de Muertos en municipios como Zinacantán, San Juan Chamula y Copainalá, las cuales fueron descritas como experiencias espirituales y diferentes a las de otros estados lo que generó interés entre los operadores turísticos en Londres.