Chiapas buscará romper más Récords Guinness

Tras haber logrado formar la imagen más grande de una playera con personas, Chiapas se ha trazado la meta de seguir conquistando nuevos Récords Guinness en los próximos meses, como parte de una estrategia para detonar el turismo y generar “ruido positivo” en la entidad.

Así lo dio a conocer el secretario de Turismo del Estado, Segundo Guillén Gordillo, quien reveló que ya hay proyectos en marcha para recuperar marcas perdidas y establecer otras nuevas.

Entre los intentos destacados se encuentra el del quesillo más grande de Pijijiapan, récord que Oaxaca superó muy pronto, sin embargo, adelantó que este año volverán a intentarlo en coordinación con el ayuntamiento de ese municipio.

El funcionario estatal recordó que aún se posee la marca del taco más grande del mundo logrado en Berriozábal, durante la administración pasada, y añadió que actualmente existen iniciativas ciudadanas que buscan poner el nombre del estado en alto.

Reveló que se tienen proyectos como el de las marimbas que trae un ciudadano o el del pozol más grande, eventos que el gobernador está impulsando pues se busca que Chiapas vuelva a la órbita internacional.

Promoción

Por otra parte, Guillén Gordillo informó que para este año se tiene contemplado un presupuesto superior a los 10 millones de pesos (mdp) destinado a la promoción turística, mismos que se aplicarán en viajes de promoción y en el despliegue de campañas en medios digitales y gráficos.

Uno de los focos de atención será la llegada de visitantes con motivo del Mundial de Futbol 2026, ante la visita de turistas internacionales a territorio mexicano, explicó que la Secretaría de Turismo trabaja para poder atraerlos a Chiapas.

Para ello, se tiene planeada una campaña en los principales aeropuertos con conectividad directa, como Monterrey, Guadalajara y la Ciudad de México. Además, se han firmado convenios con empresas mayoristas y se ha impulsado el acercamiento entre empresarios chiapanecos y agencias de viaje de la capital del país.