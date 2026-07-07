Chiapas buscará ser campeón del mundo

La han llamado selección chiapaneca de tecnología. Para formarla en la Unach se realizará un selectivo y posteriormente los seleccionados participarán en un torneo mundial que tendrá su encuentro final en Madrid, España.

Desde esta premisa, el rector de la Unach Oswaldo Chacón junto al secretario de Educación en Chiapas, Roger Mandujano presentó el Reto Marte Unach 2026

Ahí explicó que se abrió una convocatoria que está dispuesta en los portales de la Universidad Autónoma de Chiapas (Unach) dirigida a estudiantes de Educación Media y Superior.

En la convocatoria se busca que presenten proyectos que generen soluciones a problemas reales de la inmediatez, desde el enfoque de la ingeniera, artes y matemáticas con componentes de ética y responsabilidad social

Temas

El eje temático es: La Tierra como Sistema Vivo y registrará 180 alumnos, 30 mentores de la Unach como del Colegio de Bachilleres de Chiapas (Cobach), posteriormente se realizará una eliminatoria el 8 y 9 de septiembre de jóvenes de entre 17 y 29 años de edad, para conformar un equipo de seis jóvenes y un maestro, que habrán de representar a Chiapas en este torneo internacional que ofrece como premio un viaje a las instalaciones de la NASA, en los Estados Unidos.