Chiapas capta 84.16 mdd de inversión extranjera directa

Chiapas recibió 84.16 millones de dólares de Inversión Extranjera Directa en el primer trimestre de 2026, de acuerdo a una consulta realizada a la Plataforma Nacional de Datos Abiertos de la Secretaría de Economía.

Esto es un salto de cuatro mil 125 % respecto a los 1.99 millones registrados en el mismo periodo de 2025, de acuerdo con los registros oficiales de IED por entidad federativa.

La cifra equivale a 81.9 % de todo lo captado por el estado en 2025, cuando acumuló 102.78 millones de dólares, y es 162.6 % superior al cuarto trimestre de ese año, cuando sumó 32.05 millones.

La Inversión Extranjera Directa (IED) es el flujo de capital que empresas o inversionistas de otros países destinan a crear, ampliar o adquirir activos productivos en México, ya sea mediante aportaciones de capital, reinversión de utilidades o préstamos entre matrices y filiales, con miras a largo plazo y suele asociarse con plantas, oficinas, infraestructura, tecnología y empleo formal.

En el contexto nacional, Chiapas captó 0.36 % de los 23 mil 590.62 millones de dólares que llegaron al país en el primer trimestre de 2026.

Un año antes, su participación era de 0.009 %. La IED nacional creció 10.4 % anual en el periodo, mientras que Chiapas multiplicó por más de 42 veces su registro.

El estado contribuyó con 3.7 % del aumento total de la IED nacional, pese a que sigue lejos de los grandes receptores como Ciudad de México, con 11 mil 776.82 millones; el Estado de México, con mil 983.19; o Nuevo León, con mil 956.47 millones. Entre las 32 entidades, Chiapas se ubicó en el lugar 26.

Movimientos

El desglose por país de origen disponible para Chiapas muestra que en el primer trimestre de 2026 los movimientos disponibles para visualización corresponden a Estados Unidos, con 13.3 millones de dólares, y Alemania, con una salida neta de 5.19 millones. El resto aparece como datos reservados.