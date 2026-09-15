Chiapas celebra 202 años de federación a México

La explanada del Parque Bicentenario fue sede del evento conmemorativo del 202 aniversario de la Federación de Chiapas a México, donde autoridades de los tres poderes del Estado estuvieron presentes. El acto fue encabezado por el gobernador de Chiapas, Eduardo Ramírez Aguilar.

Durante la ceremonia cívica, el fiscal general del Estado, Jorge Luis Llaven Abarca, destacó que el 14 de septiembre es una fecha que pertenece al corazón del pueblo chiapaneco, al recordar que hace más de dos siglos las mujeres y hombres de esta tierra decidieron libremente su destino.

“Hay fechas que pertenecen al corazón de un pueblo. El 14 de septiembre es una de ellas. No esperaron que otros respondieran por ellos. No permitieron que el futuro simplemente ocurriera. Dialogaron, deliberaron, participaron y al final fue el pueblo quien habló. Fue el pueblo quien decidió”, expresó Llaven Abarca.

El funcionario subrayó que la decisión de federarse a México no fue solamente la definición de una frontera, sino una definición de patria. “Somos profundamente mexicanos porque somos profundamente chiapanecos. No tuvimos que renunciar a Chiapas para abrazar a México”, afirmó.

El papel de la mujer en Chiapas

Llaven Abarca también hizo referencia a figuras históricas como Fray Matías de Córdova y Joaquín Miguel Gutiérrez, quienes, dijo, imaginaron un futuro distinto, pero también reconoció la lucha de mujeres como Josefina García y Florinda Lazo, la primera diputada local de Chiapas.

Durante el acto de la conmemoración, el fiscal aprovechó para destacar que el Congreso del Estado aprobó una reforma a la Ley Electoral Local que fortalece los principios de paridad, igualdad sustantiva y participación política de las mujeres.

“La igualdad no puede quedarse en el discurso. La igualdad debe convertirse en derecho y los derechos en realidad”, señaló.

Bando solemne

Posteriormente, la presidenta del Congreso del Estado, Marcela Castillo Atristáin, realizó la lectura del bando solemne, en el que se recordó que tras la caída del primer imperio mexicano, el vínculo que unía a Chiapas con México quedó disuelto, lo que llevó al pueblo a definir libremente su relación con México o con las provincias de Centroamérica.

El documento histórico refiere que el 12 de septiembre de 1824 se conoció la decisión mayoritaria de federarse a la República Mexicana y el día 14 del mismo mes fue proclamada solemnemente la Federación de Chiapas a México.

El bando solemne concluyó con un llamado a los tres poderes del Estado y al pueblo de Chiapas a celebrar con orgullo 202 años de la federación, refrendando el amor y lealtad a la patria y reconociendo la hermandad de los pueblos y la diversidad que enriquece a México.

Cultura y tradición

La conmemoración incluyó una demostración de comidas y bebidas típicas, vestimentas tradicionales y bailes de la región, en la que participaron distintos municipios chiapanecos, como parte de la riqueza cultural que distingue a la entidad.

Tras finalizar el evento cívico, y un show de fuegos pirotécnicos, el gobernador del estado realizó un recorrido por los diferentes stands para saludar y degustar de la exposición culinaria representativas de cada localidad.