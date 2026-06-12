Chiapas celebra triunfo de México en el Mundial

La euforia mundialista se hizo presente en Tuxtla Gutiérrez luego del triunfo de la Selección Mexicana por marcador de 2-0 sobre Sudáfrica, en el partido inaugural de la Copa del Mundo 2026. Decenas de aficionados chiapanecos se congregaron en las inmediaciones de la Diana Cazadora para seguir cada jugada del encuentro y celebrar el arranque victorioso del representativo nacional.

Desde temprana hora, familias completas, grupos de amigos y seguidores del Tricolor comenzaron a llegar al lugar portando playeras, banderas y diversos artículos alusivos al combinado mexicano. El ambiente fue creciendo conforme avanzó el compromiso, en el que México mostró personalidad y contundencia para quedarse con sus primeros tres puntos de la competencia.

La emoción estalló con las anotaciones de Raúl Jiménez y Julián Quiñones, quienes fueron los encargados de darle forma al triunfo mexicano. Cada gol fue acompañado por gritos, aplausos y cánticos que resonaron entre los asistentes, quienes no ocultaron su alegría al ver a la escuadra nacional iniciar con el pie derecho su participación mundialista.

Durante la transmisión, el equipo de Cuarto Poder estuvo presente para documentar la experiencia de los aficionados y realizar diversas entrevistas. Los seguidores coincidieron en señalar que la victoria genera ilusión de cara a los próximos compromisos del torneo, además de destacar el buen funcionamiento mostrado por el equipo dirigido por el cuerpo técnico nacional.

Al finalizar el encuentro, la celebración continuó en los alrededores de la Diana Cazadora, donde los aficionados compartieron fotografías, entonaron porras y expresaron su confianza en que México pueda realizar una destacada actuación en la justa internacional.

El triunfo ante Sudáfrica marca un inicio alentador para la Selección Mexicana y también dejó claro que, en Chiapas, la pasión por el futbol y el respaldo al Tricolor siguen más vivos que nunca.

Fiebre mundialista

El arranque del Mundial 2026, encendió la pasión futbolera en Tuxtla Gutiérrez. El ambiente se vivió con especial euforia en el Restaurante La Bota Negra, ubicado en la colonia Penipak, que se convirtió en una verdadera “punta de lanza” del festejo local.

El ambiente festivo fue protagonizado por decenas de aficionados, entre ellos Alejandro Nango. “Pues hoy estamos viendo a la selección jugar, con los amigos, disfrutando de una rica botana chiapaneca”, comentó Nango, quien más tarde vería consumarse el 2-0 final.

Respecto a la decisión de las autoridades de otorgar el día libre en dependencias e instituciones, Alejandro la calificó como “bastante bien, muy atinado por el gobernador y por la presidenta de la República. La verdad es que es un tema mundial, atinado que nos hayan dado el día; ya mañana nos dedicamos a las labores como todos”.

El triunfo mexicano en el partido inaugural, sumado a la organización de establecimientos y al ambiente de camaradería entre los asistentes, refleja el ambiente mundialista que ya se respira en Tuxtla Gutiérrez. Los empresarios del sector restaurantero y de bebidas prevén que la tendencia alcista se mantenga durante toda la justa, consolidando este evento como un motor de reactivación económica y convivencia social.

Este ambiente se vivió en los establecimientos, mientras que en calles y avenidas todo transcurrió como un día normal en la capital chiapaneca.