Chiapas, clave en el reparto de fertilizantes

La entrega de insumos gratuitos para el sector cañero registra un avance del 97 por ciento a nivel nacional, con especial presencia en Chiapas, donde miles de productores de pequeña y mediana escala han recibido apoyos correspondientes a este ciclo agrícola.

La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural informó que, en el marco del Día de la Cañera y el Cañero, se concluyó la distribución de nutrientes vegetales en 15 entidades federativas, cumpliendo así con los plazos establecidos para garantizar la nutrición de los cultivos estratégicos.

Recursos

Este año, el Gobierno de México destinó una inversión de 910 millones 527 mil pesos para beneficiar a 136 mil 389 agricultoras y agricultores inscritos en el padrón oficial.

Con más de 60 mil toneladas de fertilizante distribuidas, se logró cubrir una superficie superior a las 200 mil hectáreas de caña de azúcar, lo que representa un cumplimiento casi total de la meta trazada para 2026.

Veracruz, como principal estado productor, concentra el 41 por ciento de los apoyos, con más de 24 mil 550 toneladas aplicadas en 81 mil 850 hectáreas.

Otras entidades como Jalisco, Morelos, Oaxaca y San Luis Potosí también figuran entre las más beneficiadas, sumando decenas de miles de productores atendidos.

En el resto de los estados participantes, entre ellos Chiapas, se ha llegado a 37 mil 300 agricultores de escala familiar y mediana, reforzando el compromiso con el desarrollo rural.

La titular de Agricultura, Columba Jazmín López Gutiérrez, subrayó que esta política, puesta en marcha desde mediados de 2023, busca fortalecer la competitividad de la agroindustria azucarera y generar condiciones más justas para quienes viven del campo.

La conmemoración del 22 de agosto como Día de la y el Cañero, instaurada en 2023, busca reconocer la labor histórica de este sector en la economía del país.