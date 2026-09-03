Chiapas, clave en lucha contra GBG

La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural informó que, entre octubre de 2024 y junio de 2026, se inspeccionaron 80 mil 750 cargamentos con 5 millones 81 mil 531 cabezas de ganado en el sur-sureste como parte de la estrategia nacional para controlar el gusano barrenador del ganado (GBG).

A nivel federal, el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria encabeza las acciones para frenar la plaga, con énfasis en la revisión de la movilización del ganado.

Previo al ingreso del GBG, la Dirección General de Inspección Fitozoosanitaria estableció nueve sitios de inspección de jaulas ganaderas en el sur-sureste: cuatro en Chiapas, tres en Veracruz, uno en Oaxaca y otro en Tabasco, donde médicos veterinarios oficiales verificaron la ausencia de larvas, curaron heridas y aplicaron larvicidas.

Acciones

Además, se instalaron 15 sitios de inspección sin tratamiento para revisar 60 mil 123 cargamentos con 7 millones 577 mil 849 cabezas. Senasica detectó 222 casos de GBG en embarques; el 54.1 por ciento provino de Chiapas, 15.3 de Tabasco, 9.9 de Oaxaca, 8.6 de Veracruz, 5.9 de Campeche y 6.2 de otros orígenes.

Los embarques positivos fueron retornados a su origen para proteger al sector ganadero, lo cual fue clave para evitar que la plaga llegara al centro y norte del país. Con apoyo estatal, se autorizaron 132 Puntos de Verificación Interna (PVI), 55 Sitios de Inspección y 76 rutas de Inspección Itinerante (ITI) en 16 entidades.

En los PVI se constataron 148 mil 163 cargamentos con 7 millones 649 mil 155 cabezas, y en las ITI se inspeccionaron 21 mil 109 cargamentos con 836 mil 472 cabezas.

Las labores fueron complementadas por el Oirsa, el IICA, las Uniones Ganaderas y gobiernos estatales. Gracias a ello, se confinó la plaga en el sur-sureste durante 2025, pese a que se esperaba su llegada a la frontera norte en los primeros tres meses de ese año.

Al 29 de agosto de 2026, se reportan mil 905 casos activos. Chiapas se mantiene como la entidad con más casos detectados y donde la vigilancia sanitaria sigue siendo prioritaria para resguardar al sector pecuario nacional.