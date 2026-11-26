La primera edición del Chiapas Coffee Showcase 2026 se llevó a cabo en Tapachula, donde el presidente municipal, Yamil Melgar Bravo, dio la bienvenida a las y los participantes. El alcalde destacó que hacía varios años que la región no reunía, con una convocatoria de este alcance, a pequeños, medianos y grandes productores de café con empresas comercializadoras. Agradeció a la Secretaría de Economía y del Trabajo del Gobierno del estado por elegir a la Perla del Soconusco como sede y reconoció la iniciativa del Clúster Agroindustrial de Chiapas.

“Sean todos bienvenidos a Tapachula, a la Perla del Soconusco”, expresó Yamil Melgar. El edil recordó que la historia cafetalera en la región se remonta al siglo XIX, cuando en la finca La Chácara, en Tuxtla Chico, se establecieron plantaciones que dieron origen a una tradición productiva que se extendió a otros lugares del país. Señaló que Chiapas es el principal productor de café de México, con más de 231 mil hectáreas dedicadas al cultivo, más de 72 mil productores y alrededor del 41 por ciento de la producción nacional.

Melgar Bravo reconoció el compromiso del gobernador Eduardo Ramírez Aguilar con las familias cafetaleras a través del programa Café con Humanismo, orientado a mejorar sus ingresos, fortalecer la calidad de la producción y abrir nuevas oportunidades de comercialización.

El secretario de Economía y del Trabajo, Luis Pedrero González, informó que para este miércoles se programaron 120 reuniones de negocios para acercar a las y los productores a 15 compradores internacionales, seleccionados de acuerdo con los perfiles de taza de los cafés que ofrece Chiapas. Señaló que alrededor de un millón de chiapanecos viven de esta actividad y destacó que el encuentro permite compartir con los visitantes “la historia no contada del café de Chiapas” y el lugar que ocupa en la cultura y la vida cotidiana del estado.