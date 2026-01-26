Chiapas como destino para eventos deportivos

La secretaria de Turismo del Estado de Chiapas, María Eugenia Culebro Pérez, junto con la secretaria de Turismo del Gobierno de México, Josefina Rodríguez Zamora, anunció desde la Feria Internacional de Turismo (Fitur) la realización de la Carrera Panamericana 2026, acompañadas por las y los secretarios de Turismo de nueve entidades del país.

Este evento representa para Chiapas una plataforma de visibilidad, así como una importante derrama económica y un impulso directo al turismo comunitario, al atraer visitantes nacionales e internacionales interesados en vivir experiencias locales y conocer la riqueza cultural de la entidad.

Sede

En este contexto, se destacó que México será una de las sedes de la Copa Mundial de la FIFA 2026, con partidos en Ciudad de México, Monterrey y Guadalajara. Gracias a su conectividad aérea directa con estas ciudades, Chiapas se posiciona como una opción estratégica para extender la estancia y disfrutar de una experiencia única entre su naturaleza y cultura viva.

Desarrollo

Con el respaldo del gobernador Eduardo Ramírez Aguilar, Chiapas continúa consolidándose como un destino extraordinario por su riqueza natural y su capacidad para albergar eventos de talla internacional que impulsan el desarrollo turístico del estado.