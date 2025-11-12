Chiapas como nuevo destino de romance

Con el objetivo de posicionar a Chiapas como un referente nacional e internacional para el turismo de romance, la recién reactivada Asociación de Profesionales para Eventos en Chiapas (Apec) anunció una etapa de trabajo conjunto con el gobierno estatal para impulsar este sector de alta derrama económica.

La Apec es la primera asociación en el segmento de turismo de romance legalmente constituida en el estado y de las primeras a nivel nacional que sirvió como ejemplo para otras entidades como Veracruz, Guanajuato y Querétaro.

Hilda Guadalupe Vázquez Ortiz, presidenta de la Asociación, explicó que la mesa directiva está conformada por empresarios del sector, “somos empresarios que levantamos la mano, que amamos Chiapas, con ganas de hacer crecer el estado” destacó.

La presidenta reveló que el turismo de romance deja una derrama estimada de tres millones y medio de pesos mensuales en el estado; Tapachula, Tuxtla Gutiérrez y San Cristóbal de Las Casas son los principales destinos para este tipo de turismo en Chiapas, además, Comitán y Tonalá también reportan un crecimiento importante.

“A nivel mundial se hizo un comparativo, el turismo de romance da más que la venta del café a nivel mundial”, ejemplificó para resaltar su impacto.

Vázquez Ortiz expuso que las condiciones actuales son favorables para la reactivación, aseguró que la confianza ha regresado, luego de que el tema de la inseguridad había causado que eventos como bodas se cancelaran.

“Ya se retomó el tema de la seguridad por parte del gobierno, los visitantes están volviendo a confiar y regresar”, señaló.

Finalmente la presidenta destacó el apoyo gubernamental el cual abona a que Chiapas figure a nivel nacional e internacional “Ahorita que el gobierno nos está apoyando y nos está volteando a ver en el turismo de romance, que es un turismo súper importante en la derrama económica del estado, creo que podemos hacer una gran sinergia”, reafirmó.