Chiapas competitivo y confiable para las inversiones: ERA

El gobernador Eduardo Ramírez Aguilar sostuvo una reunión con empresarias y empresarios extranjeros impulsada por el cónsul Juan Sabines Guerrero, en el marco de la 100 Summit, realizada en la Ciudad de México. En este encuentro, invitó a ver a Chiapas no solo como un estado con riqueza cultural y natural, sino como un socio estratégico confiable para generar prosperidad compartida.

“Estamos listos para ser la capital económica del sur de México y de Centroamérica”, expresó al señalar que, gracias al impulso que hoy recibe, Chiapas abre una ventana histórica de oportunidades, pues cuenta con infraestructura en expansión, estímulos fiscales, seguridad, cero asaltos y cero bloqueos en carreteras, así como un sólido Estado de Derecho.

Un antes y un después

En este contexto, explicó que su gobierno emprende obras estratégicas que marcan un antes y un después en el desarrollo de la entidad, como la Ruta de las Culturas Mayas, carretera que unirá a Palenque con Ocosingo; el gasoducto que fortalecerá la infraestructura energética y detonará la industria; además de la rehabilitación integral de carreteras en todo el estado, prevista para 2026, con el fin de conectar regiones, abrir mercados y consolidar la movilidad para el crecimiento económico.

Asimismo, destacó los polos de desarrollo que se construirán en Chiapas con el impulso de la presidenta Claudia Sheinbaum, respaldados por estímulos fiscales federales y estatales que colocan a la entidad como una de las más competitivas del país.

Seguridad

En materia de seguridad, Ramírez Aguilar informó que, de enero a julio, Chiapas fue el segundo estado con menor incidencia de delitos de alto impacto, y durante los últimos tres meses el primero a nivel nacional en seguridad. Subrayó dos logros importantes: cero asaltos en carreteras y cero bloqueos carreteros, lo que garantiza la libre movilidad de personas, mercancías y servicios.

Precisó que estos resultados son producto de la estrecha coordinación con la Federación, del uso de tecnología de vanguardia, como drones, y de la adquisición de equipamiento especializado entre ellos un helicóptero Black Hawk, vehículos tácticos y sistemas anti-drones. Agregó que se han mejorado los sueldos de las fuerzas de seguridad y se ha fortalecido la investigación y la procuración de justicia, logrando un incremento del 50 por ciento en sentencias condenatorias.

Convicción

“Hoy en Chiapas se gobierna con la convicción de que el cumplimiento irrestricto de la ley es la primera garantía de certeza para el pueblo y también para los inversionistas”, afirmó al reiterar que esta estabilidad jurídica, sumada a la paz social, constituye un pilar fundamental para la atracción de inversiones seguras, duraderas y productivas.

En esta reunión estuvieron presentes el titular de Promoción Económica en el Extranjero de la Secretaría de Economía, Jesús Valdés; el presidente de la Mexican American Chamber of Commerce Capítulo Intercontinental, Enrique Musi; y el secretario de Economía y del Trabajo de Chiapas, Luis Pedrero González, entre otros.