Chiapas con 31 suicidios en un mes

En tan solo un mes, la Fiscalía General del Estado (FGE) tuvo conocimiento de 31 suicidios ocurridos en la entidad. Durante todo el mes de agosto se mantuvo una constante de hasta siete casos por semana; así lo revelaron las estadísticas mediante el informe ofrecido por el fiscal general del Estado, Jorge Luis Llaven Abarca.

El funcionario indicó que este tipo de conductas violentas se han cometido con regularidad dentro de los hogares, y ha comenzado a ser un tema que las autoridades buscan atender mediante la prevención.

Durante la última semana de agosto, reveló que se registraron ocho casos; Tapachula, Tuxtla Gutiérrez, Suchiate, Chilón y Tila fueron los municipios donde se presentaron casos.

Balance general

En un balance general del mes, la capital junto con Tapachula registraron cuatro casos cada uno, siendo estos dos municipios los que más casos concentraron, situación que enciende los focos rojos principalmente en jóvenes.

Dentro de los aspectos más llamativos, destaca que del total de casos, 28 corresponden a hombres, mientras que el resto son mujeres. El rango de edad predominante es mayor de 18 años; sin embargo, en agosto se tuvo conocimiento del suicidio de dos menores de edad.

En cuanto a la modalidad en que se cometen estos hechos, Llaven Abarca explicó que la mayoría recurre al ahorcamiento. De acuerdo con las estadísticas, se contabilizaron 24 casos de este tipo; le siguen la intoxicación, el uso de arma de fuego y otro tipo de objetos utilizados.

Finalmente, el fiscal hizo un llamado a la población en general a valorar el tema de la salud mental, y enfatizó a los padres de familia vigilar la conducta de sus hijos e hijas, así como cuidar el entorno familiar que se mantiene dentro de los hogares.