Chiapas con alta participación en las urnas

El próximo 2 de junio la población de Chiapas tendrá la oportunidad de participar en las urnas dentro de las elecciones más grandes en la historia de México, debido al número de personas que podrán ejercer ese derecho, superando en la entidad los más de cuatro millones de personas en la lista nominal.

En este contexto, Oswaldo Chacón Rojas, especialista en temas electorales, mencionó que también se trata de las votaciones más desafiantes y en las que se renovarán todos los espacios de representación popular en el país.

Como un dato, resaltó, en la entidad se han tenido altos niveles de ciudadanía en las urnas. Es decir, en el 2012, en las elección coincidentes, se llegó a un 67 % de participación, sin embargo, para 2018 se superó al cifra al estar en un 68 %.

Fue en el proceso electoral de 2021 que los números bajaron a un 60 % de personas que votaron, lo cual se pudo relacionar con un proceso intermedio y el otro factor se vincula con la pandemia que aún se vivía. “Entonces sí hay una tradición de participación en las elecciones muy altas en el estado de Chiapas en comparación con otros estados”, complementó Chacón Rojas.

Lo recomendable

De entrada, dijo, es importante que la ciudadanía ubique su casilla para emitir el sufragio, tomando en cuenta que a veces la dirección puede cambiar. En los buscadores de internet tendrán la oportunidad de llevar a cabo esa actividad, tan solo con identificar el número de sección electoral que viene en la credencial.

Chacón Rojas recordó que en el 2021, en tres municipios de la entidad no se llevaron a cabo elecciones y en otros se anularon los procesos por temas de violencia. No instalar una casilla, refirió, se puede relacionar con las dificultades para que la ciudadanía acepte ser funcionario o funcionaria o, a veces, no hay condiciones políticas o sociales.

La novedad

Para este 2024 hay dos aspectos importantes, consideró, y el primero se relaciona con las reglas y el contexto en el cual se están llevando las elecciones. Ahora, dijo, se han ampliado los derechos políticos de la población para que pueda participar; un ejemplo son las personas en prisión preventiva pero sin sentencia en firme, este grupo pudo votar en las cárceles.

El otro aspecto es el voto en el extranjero a través de tres formas. La votación presencial, la postal y por internet. Chacón Rojas añadió el contexto que se vive en Chiapas, que es un estado difícil y álgido para organizar comicios, producto de diversas situaciones.

“No podemos tapar el sol con un dedo; se ha incrementado los escenarios adversos en muchos territorios del estado y eso genera un matiz diferente. Deseamos, de todo corazón, que el 2 de junio los chiapanecos y las chiapanecas podamos vivir una auténtica fiesta cívica”, remarcó.

Recordó que las autoridades hicieron el anuncio para el despliegue que tendrán las fuerzas policiacas, las cuales estarán haciendo patrullajes en diversas zonas del estado para salvaguardar la integridad de la ciudadanía que acuda a votar.

Sobre el tema, aclaró que el día de las votaciones no puede haber personal de seguridad sobre las casillas, pero el presidente de la casilla está facultado para advertir incidentes de riesgo y solicitar el apoyo de las corporaciones.