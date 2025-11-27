Chiapas con alto número de niños devueltos desde EU

Chiapas no solo es la entidad con el mayor número de personas migrantes adultas devueltas desde Estados Unidos durante el 2025, sino que también destaca por el elevado retorno de niñas, niños y adolescentes (NNA) mexicanos, según datos preliminares de la Unidad de Política Migratoria de la Secretaría de Gobernación.

De enero a septiembre de este año, se registraron 493 eventos de devolución de menores de origen chiapaneco, de los cuales 392 fueron hombres y 101 mujeres. La mayoría (407) tenían entre 12 y 17 años, y de ellos, 356 viajaban sin compañía de un adulto.

Estas cifras colocan a Chiapas como uno de los estados con mayor incidencia en la repatriación de menores, solo por detrás de entidades como Guanajuato, Guerrero y Michoacán, y reflejan una tendencia nacional donde la población adolescente migrante no acompañada es la más expuesta a la deportación.

Los datos desagregados revelan que el perfil típico del menor devuelto a Chiapas es el de un adolescente hombre de entre 12 y 17 años que viaja solo. Solo una mínima parte de los menores de 11 años (4 en total) fueron repatriados sin compañía.

En contraste, la población infantil acompañada (hasta 11 años) suma 82 eventos, lo que sugiere que en estos casos las familias completas están intentando la movilidad hacia el norte.

A nivel nacional, en los primeros nueve meses de 2025 se reportaron seis mil 60 eventos de devolución de niñas, niños y adolescentes mexicanos. De este total, 4 mil 151 correspondieron a adolescentes de 12 a 17 años que viajaban sin compañía.