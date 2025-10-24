Chiapas con condiciones aptas para la inversión

Rogelio López Vázquez, presidente de Empresarios Chiapanecos de la Innovación Social A.C. (Echisac), presentó los detalles de lo que será una de las plataformas de negocios más importantes para la entidad: la Expo Networking Echisac 2025, que se desarrollara el próximo 14 de noviembre.

Al ser cuestionado sobre lo que significa realizar un evento de esta magnitud en Chiapas, el presidente de Echisac dijo que: “Significa que en el estado hay posibilidades para el desarrollo empresarial”.

Eventos fundamentales

Explicó que estos eventos son fundamentales para generar encuentros entre liderazgos empresariales, el sector productivo, la academia y los diferentes niveles de gobierno. “Para poder invertir, establecerse y generar empleo, sin duda alguna”, afirmó.

“Ya el gobernador está haciendo lo que le corresponde, que es generar la paz y la tranquilidad que ya tenemos en Chiapas. Ahora, lo que sigue es que nosotros, como empresarios, contribuyamos generando las condiciones con este tipo de actividades para el desarrollo económico que necesitamos”.

Subrayó que este evento nace con el objetivo de “detonar la economía, atraer turismo e impulsar el desarrollo social de Chiapas, demostrando que en el estado existen condiciones óptimas para el desarrollo empresarial.

La Expo Networking Echisac 2025 se estructurará en dos escenarios principales. El primero será un ciclo de cinco conferencias magistrales con especialistas de alto nivel, incluyendo un taller de Inteligencia Artificial (IA) y otra sobre ventas y marketing, impartidas por doctores especialistas provenientes de Guadalajara.

El segundo pilar será la Expo Networking propiamente dicha, que contará con la participación de 94 empresas que exhibirán sus marcas, productos y servicios. Además, se llevará a cabo un Showcase Empresarial, donde cada marca presentará su empresa a través de un taller que será transmitido para ampliar su alcance.