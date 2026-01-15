Chiapas con festejos al Cristo Negro de Esquipulas

En cientos de hogares de los municipios de Chiapas, Oaxaca y del resto país, así como en familias latinas en los Estados Unidos, se une la alegría, la fe y la devoción en torno a los festejos del Cristo Negro de Esquipulas, una imagen tangible de Jesús, cuya sede está en su basílica en Esquipulas, una localidad de Guatemala ubicada a 10 kilómetros de Honduras, y a 22 de la República de El Salvador.

Fiesta

Previo al 15 de enero, durante ese día y posteriores, en hogares católicos se celebra con rezos y fiesta el día del señor de Esquipulas, hay peregrinaciones y ferias, sobre todo, en aquellas iglesias donde está su imagen.

La gente acude con fe a esos festejos, como agradecimiento a los favores recibidos por el señor de Esquipulas, que recibe los cantos, los rezos y con ello, el reconocimiento e incluso promesas personales y familiares de aquellos que buscan solución a sus problemas y sufrimientos.

En Tapachula, la parroquia del señor de Esquipulas ubicada en calle Costa Rica 192 de la colonia Las Américas, en coordinación con la Diócesis de Tapachula, prepararon la novena, la recepción de otras parroquias, así como las peregrinaciones en honor al Cristo Negro, entre otros.

Acudieron hermanos de la Parroquia Santiago Apóstol del municipio de Cacahoatán, con una peregrinación desde el santuario de la virgen María de Guadalupe al templo donde se encuentra a la imagen.

Para el miércoles 14 de enero, en víspera de la celebración grande, por la tarde se realizó la solemne procesión con la bella imagen del santo, con el itinerario de salida de la catedral en el parque Bicentenario, hacia la central oriente-poniente para doblar hacia el centro comercial y regresar al llamado palacio de Los Zopilotes, después, se encaminan hacia la parroquia del señor de Esquipulas, pasando por Puente Seco, Costa del Sol, 1º. De Mayo hacia la avenida México y, finalmente, al centro religioso donde se oficiará la eucaristía.