Chiapas, con la mayor pobreza laboral del país

Chiapas se mantiene como la entidad con el porcentaje más alto de pobreza laboral en México, con un 62.5 % de su población en esta condición durante el segundo trimestre de 2025, de acuerdo con el reporte que emitió este miércoles el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

La pobreza laboral en la entidad se mantuvo sin cambios significativos respecto al mismo periodo del año anterior; sin embargo, el dato es alarmante: casi dos de cada tres personas en la entidad no cuentan con un ingreso laboral suficiente para adquirir una canasta alimentaria básica (pobreza laboral).

A nivel nacional, el porcentaje de personas en pobreza laboral, registró un ligero incremento de 0.1 puntos porcentuales entre el segundo trimestre de 2024 y el mismo periodo de 2025, al pasar de 35.0 a 35.1 %.

Sectores estatales

La delegación en Chiapas del Inegi proporcionó a este medio los datos locales; en ellos se detalla que, la masa salarial total –es decir, la suma de todos los ingresos laborales– registró un aumento de 1.4 % en el último año, alcanzando los nueve mil 951.74 millones de pesos, el ingreso laboral real per cápita disminuyó 1.0 %, equivalente a 17.85 pesos menos por persona. Este resultado se dio en un contexto en el que la población ocupada aumentó en 20 mil personas.

Por sectores económicos, cinco de diez actividades registraron aumentos en el ingreso laboral promedio en la entidad.

El sector de servicios sociales lideró el crecimiento con un alza del 12.4 %, mientras que los servicios profesionales, financieros y corporativos presentaron la mayor caída, con una reducción de 625.30 pesos en el ingreso promedio.

Género

Asimismo, se observaron contrastes por género, el ingreso laboral promedio de las mujeres ocupadas en Chiapas, aumentó 10.2 %, mientras que el de los hombres disminuyó 3.6 % en el último año.

El informe también destaca que, a nivel nacional, los hombres ocupados perciben en promedio ocho mil 278.95 pesos mensuales, mientras que las mujeres reciben seis mil 625.99 pesos.

A nivel nacional, el estado continúa siendo una de las entidades con mayor pobreza laboral, muy por encima del promedio nacional del 35.1 %. Su ingreso laboral per cápita es de 1,690.60 pesos, menos de la mitad del promedio nacional de 3,386.17 pesos.