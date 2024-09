Chiapas, con la menor tasa de delitos: Inegi

Chiapas es la entidad con la tasa de delitos más baja a nivel nacional por cada 100 mil habitantes, de acuerdo a la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (Envipe) 2022-2023, que presentó en conferencia virtual el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

La tasa de incidencia delictiva por cada 100 mil habitantes en Chiapas, fue, en 2022, de 14 mil 111. En 2023 incrementó a 16 mil 038; si bien ocupa el último lugar nacional, tuvo un porcentaje de crecimiento de 13.7 %.

El costo total a consecuencia de la inseguridad y el delito en hogares representó un monto de seis mil 853 pesos, en promedio, por persona afectada.

Percepción de inseguridad

En lo que respecta a la percepción de inseguridad pública en Chiapas, 77.5 % considera que el estado es inseguro.

En 2024, el 52.5 % de la población de 18 años o más se sintió insegura de caminar solos por la noche en los alrededores de su vivienda; el cajero automático, la calle y la carreta son los sitio donde se percibe más inseguridad.

En términos generales, las mujeres del estado se sienten más inseguras que los hombres en diversos lugares públicos o privados. Chiapas es la entidad que ocupa el primer lugar con mayor prevalencia delictiva en mujeres (12 mil 74 delitos).

A nivel nacional, en 2023, el Inegi estimó que en 10.6 millones de hogares (27.5 % del total del país), al menos una o uno de sus integrantes fue víctima de algún delito. También se detalló la cifra negra, de los 31.3 millones de delitos ocurridos, solo 10.4 % se denunció ante una autoridad, es decir que el 92.9 % no se investigó.

De 68.0 % de denuncias en las que se abrió una investigación, en 47.9 % no pasó nada o no se resolvió la denuncia y 27.6 % resultó en trámite. Lo anterior se traduce en que 75.5 % de las denuncias no arrojaron conclusión alguna en 2023.