Chiapas con más casos registrados de Gusano Barrenador

En México hay mil 976 casos activos de Gusano Barrenador de Ganado (GBG) y Chiapas registra 121, por debajo de Chihuahua con 176, Oaxaca con 149, Nayarit con 135 y Puebla con 127. Lo anterior es de acuerdo al informe de la estrategia nacional contra el GBG, correspondiente a la semana epidemiológica número 41, del 11 al 17 de octubre.

El reporte indica que en septiembre se reportaron cuatro mil 779 casos, seguido de agosto con cuatro mil 746, en julio, cuatro mil 626; junio, cuatro mil 426; y mayo, cuatro mil 479. Para octubre se registró una disminución, al menos hasta el día 18, con dos mil 349.

En cuanto a los casos acumulados se reportan 48 mil 395 en todo el país. En este indicador Chiapas ocupa el primer lugar con ocho mil 74 casos, le sigue Oaxaca con cinco mil 672, Veracruz con cinco mil 211, Yucatán con tres mil 235, Puebla con dos mil 833 y San Luis Potosí con dos mil 215.

Según el boletín epidemiológico número 40, del 16 de octubre, se han reportado 780 casos en humanos, 23 casos nuevos reportados; esto en un total de 28 estados de la República Mexicana. Chiapas registra el mayor número de casos.

En las operaciones de campo se han liberado nueve mil 19 millones de moscas estériles en México y Estados Unidos para combatir esta plaga; producidas por la Comisión Panamá-Estados Unidos para la Erradicación y Prevención del Gusano Barrenador del Ganado (Copeg) y la Planta de Metapa de Domínguez en Chiapas.

Antecedentes

Gracias al esfuerzo conjunto con Estados Unidos y el funcionamiento de la planta productora en Chiapas, México fue oficialmente declarado libre del GBG en 1991.

Tras nuevos brotes iniciados en Panamá en julio de 2023 que se extendieron por Centroamérica, en noviembre de 2024 se confirmó el primer caso de reaparición en Catazajá, marcando el regreso de la plaga al país.

Anuncian curso sobre el barrenador

Con la participación de especialistas nacionales e internacionales se realizará la segunda edición del curso internacional sobre GBG, coordinado por la Benemérita Universidad Autónoma de Chiapas (Unach), ahora la sede será Tuxtla Gutiérrez, por lo que lanzaron la convocatoria a estudiantes y profesionales de áreas afines.

Jenner Rodas Trejo, encargado de la Facultad de Medicina Veterinaria, sostuvo que trabajan en colaboración con la Facultad de Ciencias Agrícolas de Huehuetán. La idea es ofrecer alternativas de combate a este problema de salud pública y económico.

Busca ofrecer capacitación suficiente para que los especialistas de la salud relacionados a la atención de animales y humanos, puedan identificar la miasis por esta plaga y combatirla oportunamente, sobre todo porque puede afectar a humanos, a la fauna silvestre y a mascotas.

Especialistas

El investigador Saúl Espinosa Zaragoza, indicó que en el marco del proyecto Quetzal que mantiene la Unach con Guatemala, se tiene el interés de hacer crecer la institución también en este tema. Ya están en platicas con la Universidad de San Carlos del vecino país del sur, asimismo con la Autónoma de Tabasco; pero por ahora solo la Unach cuenta con un curso de este tipo en todo el país .