Chiapas con más de mil casos de muertes fetales

De acuerdo con el reporte de Estadísticas de Defunciones Fetales (EDF) 2025, publicado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), Chiapas registró un total de mil 22 muertes fetales durante el año pasado.

Esta cifra coloca a la entidad entre las que presentan las tasas más bajas del país, con 25.7 defunciones por cada 100 mil mujeres en edad fértil.

A nivel nacional, la tasa fue de 58.9 por cada 100 mil mujeres, lo que representa un incremento respecto al esquema de captación tradicional que reportaba 44.0.

Este aumento se debe a la mejora en la medición, derivada del convenio entre la Secretaría de Salud y el Inegi firmado en 2018, que permitió identificar 5 mil 245 casos complementarios en todo el país.

Principales causas

De los casos registrados en Chiapas, 287 corresponden a la captación tradicional y 735 fueron incorporados mediante el convenio con la Secretaría de Salud. La información fue proporcionada por diversas fuentes informantes, incluyendo unidades médicas públicas y privadas.

Las principales causas de muerte fetal a nivel nacional fueron las afectaciones al feto por factores maternos y complicaciones del embarazo y parto.