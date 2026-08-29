﻿﻿
SÍGUENOS
ChiapasTuxtla

Chiapas con más de mil casos de muertes fetales

Agosto 29 del 2026

De acuerdo con el reporte de Estadísticas de Defunciones Fetales (EDF) 2025, publicado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), Chiapas registró un total de mil 22 muertes fetales durante el año pasado. 

Esta cifra coloca a la entidad entre las que presentan las tasas más bajas del país, con 25.7 defunciones por cada 100 mil mujeres en edad fértil.

A nivel nacional, la tasa fue de 58.9 por cada 100 mil mujeres, lo que representa un incremento respecto al esquema de captación tradicional que reportaba 44.0. 

Este aumento se debe a la mejora en la medición, derivada del convenio entre la Secretaría de Salud y el Inegi firmado en 2018, que permitió identificar 5 mil 245 casos complementarios en todo el país.

Principales causas

De los casos registrados en Chiapas, 287 corresponden a la captación tradicional y 735 fueron incorporados mediante el convenio con la Secretaría de Salud. La información fue proporcionada por diversas fuentes informantes, incluyendo unidades médicas públicas y privadas.

Las principales causas de muerte fetal a nivel nacional fueron las afectaciones al feto por factores maternos y complicaciones del embarazo y parto.

﻿