Chiapas con más desplazados en 2024

De acuerdo al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur), en 2024 el estado registró mayor número de personas desplazadas en México es con el 62 %.

Esa cifra fue la exposición de motivos para que el Acnur llevara a cabo mesas de trabajo con la finalidad de elaborar el Protocolo de Actuación ante personas en situación de desplazamiento interno junto a la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH).

Los talleres que se llevaron a cabo en conjunto con los visitadores especiales de San Cristóbal, Ocosingo, Palenque, Tapachula, Pichucalco, Comitán y de las visitadurías de oficinas generales que tiene como sede la capital del estado.

De acuerdo al informe “Travesías forzadas, desplazamiento interno en México, 2024” elaborado por la Universidad Iberoamericana el año pasado, en Chiapas se registraron 24 eventos documentados que generaron la movilidad forzada de 17 mil 865 personas.

En términos de escala, 11 casos (45.8 %) fueron intraestatales, seis (25 %) intramunicipales, uno (4.2 %) combinó ambas modalidades y seis (25 %) carecen de información para su clasificación.

No se identificaron claramente comunidades de destino ni la composición completa de las poblaciones desplazadas, aunque en diez eventos (41.7 %) se confirmó afectación a población indígena.

“En Chiapas, Sinaloa, Michoacán, la violencia ha alcanzado niveles sin precedentes, afectando tanto a comunidades rurales como urbanas”, subrayó el informe.

Los casos de desplazamiento han ido en crecimiento, y Chiapas es el estado que reporta, de 2016 a 2024, el mayor acumulado de casos a nivel nacional, con al menos 49 mil 122 personas desplazadas.

Voluntad

En la exposición de motivos del curso los representantes del Acnur que ante los elevados casos que presente el estado, se reve la una “necesidad de que los organismos protectores de los derechos humanos, promuevan su visibilización con el fin de abonar a la prevención, investigación, sanción y reparación del daño”.

Los talleres, consulta y relatoría de los visitadores foráneos y de Tuxtla Gutiérrez, ve con voluntad y viabilidad de establecer rutas de trabajo conjunto en materia de desplazamiento interno entre Acnur y CEDH Chiapas, como producto tangible resultará el Protocolo de Actuación para atender ese fenómeno social.