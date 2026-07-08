Chiapas con más pobreza laboral durante el último año

Chiapas se ubicó como la entidad con el mayor porcentaje de personas que cayeron en pobreza laboral entre 2025 y 2026, de acuerdo con el más reciente informe del Semáforo de Movilidad Social, elaborado por el Centro de Estudios Espinosa Yglesias.

El estudio señaló que el 31.48 % de las personas que en 2025 no se encontraban en situación de pobreza laboral pasó a esta condición un año después, cifra que colocó a Chiapas en el lugar 32 del ranking nacional y en el nivel más alto de vulnerabilidad representado por el color rojo del semáforo.

El reporte mostró una marcada brecha entre Chiapas y las entidades con mejores resultados del país.

Mientras Baja California Sur registró el menor porcentaje de personas que cayeron en pobreza laboral, con apenas 4.42 %, otros estados del norte y centro como Nuevo León, Aguascalientes y Querétaro se mantuvieron por debajo del 11 %.

En contraste, además de Chiapas, las entidades con mayores niveles de deterioro en las condiciones laborales fueron Tlaxcala con 27.09 % y Veracruz 26.26 %, mientras que Oaxaca alcanzó 23.97 %.

El mapa nacional presentado por el organismo ubica a Chiapas como el único estado del sureste mexicano en la categoría de mayor riesgo, reflejando la fragilidad del mercado laboral y la vulnerabilidad económica que enfrentan miles de familias en la entidad.

Especialistas en desarrollo social señalaron que factores como la alta informalidad laboral, los bajos salarios y la dependencia de actividades económicas de baja productividad continúan limitando la movilidad social en el estado, donde históricamente se concentran algunos de los mayores índices de pobreza del país.

Semáforo

De acuerdo con el análisis, el color rojo del semáforo indica una elevada proporción de personas que experimentaron movilidad social descendente, es decir, que vieron deteriorarse sus condiciones económicas en un periodo de apenas un año, situación que en Chiapas alcanzó su nivel más crítico a escala nacional.