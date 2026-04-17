Chiapas, con más violencia electoral

El proceso electoral 2023-2024 fue el más violento en México desde el 2018, así lo indicó la socióloga Araceli Burguete en la presentación del libro “México: Autonomías de norte a sur en escenarios violentos”, en donde agregó que en ese momento, Chiapas encabezó la lista de los estados con mayores incidentes electorales.

Araceli Burguete sostuvo que durante las elecciones de 2023-2024, el estado adquirió la característica de una alta conflictividad por la lucha del poder municipal, lo que se manifestó en un nuevo tipo de violencia política electoral, donde el crimen organizado interfirió en el proceso.

La socióloga advirtió que la violencia se ha convertido en un recurso del crimen organizado para influir en las elecciones para imponer candidaturas y funcionarios municipales, con el fin de manejar el presupuesto público.

Sobre este tipo de violencia, Araceli Burguete recordó que el grupo de investigación Data Cívica concluyó que Chiapas encabezó la lista de estados que registró más eventos violentos, sobre todo, durante las precampañas del mes de mayo de 2024.

La también coordinadora del libro expresó que fue después de publicar un artículo, que el director de la revista Debate Indígenas le llamó para pedirle más información al respecto y, posteriormente, proponerle un libro donde se abordarán los conflictos que viven los pueblos indígenas frente a las elecciones.