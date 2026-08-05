Chiapas con mayor número de beneficiarios

Chiapas, junto a Campeche, Michoacán, Nuevo León y Quintana Roo, registran un 98 % de avance en la entrega de insumos del programa Fertilizantes para el Bienestar, de acuerdo con el reporte de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader).

Además, dio a conocer que Chiapas, Guerrero y Oaxaca concentran el mayor número de mujeres indígenas beneficiarias, con 79 mil 326, 77 mil 975 y 73 mil 76 productoras de pequeña y mediana escala, respectivamente.

Al corte del 30 de julio, Baja California es el estado con mayor avance en la entrega de insumos, con 99 por ciento de beneficiarias y beneficiarios.

Guerrero, estado con mayor número de agricultoras y agricultores registrados después de Chiapas, alcanzó 96 % de la meta establecida este 2026, es decir, ha apoyado a más de 316 mil personas en siete meses.

Cultivos

El maíz es el cultivo con mayor extensión beneficiada, al concentrar 75.49 % del total de la superficie atendida. El frijol, con 6.40 %; la caña de azúcar, con 5.98 %, y el café, con 4.89 %, también se encuentran entre los productos con mayor atención.

Respecto al número de hectáreas, la institución federal mostró una cobertura del 94.1 por ciento a lo largo del territorio nacional.

Se han dispersado cerca de 970 mil 700 toneladas de fertilizantes, de los cuales 409 mil 530.3 toneladas son de DAP y 557 mil 660.7 toneladas de UREA, lo que significa 93 % de la meta anual.

De las dos millones 37 mil personas atendidas hasta el momento, más de 814 mil (39.96 %) son mujeres y más de un millón 223 mil (60.04 %) hombres.

Dentro de la población femenina, Fertilizantes para el Bienestar ha atendido a 354 mil 518 mujeres indígenas. Han recibido más de 138 mil 440 toneladas de insumos para cubrir una superficie de 463 mil 240 hectáreas de cultivos prioritarios.