Chiapas con menor cobertura de vivienda

La entidad chiapaneca se ubica entre los estados con menor alcance del programa federal Vivienda para el Bienestar, al registrar una cobertura de apenas 3.55 por ciento frente a su rezago habitacional, lo que la coloca en el quinto lugar nacional dentro del grupo con menor atención, según datos oficiales.

La medición, elaborada con base en información de la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi), el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) y la Sociedad Hipotecaria Federal (SHF), considera el porcentaje de cobertura del programa en relación con el déficit habitacional de cada entidad federativa.

En ese contexto, Chiapas aparece como uno de los territorios donde la atención resulta limitada frente a la magnitud de la demanda de vivienda.

Déficit habitacional

El listado nacional es encabezado por la Ciudad de México, con apenas 0.02 por ciento de cobertura, seguida por Oaxaca (2.19 %), Estado de México (2.21 %) y Guerrero (2.47 %). Chiapas completa este grupo de las cinco entidades con menor alcance del programa.

La cifra resulta especialmente relevante para Chiapas, una entidad que históricamente enfrenta altos niveles de marginación y rezago social.

Aunque el programa federal tiene como objetivo reducir el déficit habitacional en el país, los datos muestran que en el estado su impacto sigue siendo reducido en comparación con las necesidades existentes.

A nivel nacional, la cobertura promedio del programa alcanza 10.99 por ciento, lo que evidencia una brecha considerable entre el promedio del país y estados como Chiapas, donde la atención cubre solo una pequeña fracción del rezago habitacional, concluye el estudio.