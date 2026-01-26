Chiapas con menor número de denuncias

De acuerdo con el Observatorio Ciudadano del Fomento Económico de Chiapas, el estado se posiciona entre los estados con menor número de denuncias por cada 100 mil habitantes a nivel nacional, de acuerdo con el Semáforo Delictivo de noviembre 2025.

En la información dada a conocer por la Asociación Civil se detalló que en la entidad las denuncias disminuyeron 51.6 % entre 2019 y 2025, una reducción mayor a la observada a nivel nacional.

Los logros en materia de seguridad se reflejan en estadísticas para el estado de Chiapas, gracias al trabajo realizado por los tres niveles de gobierno en los distintos municipios de la entidad.

Y esto se ve reflejado en que los robos totales bajaron de octubre a noviembre de 2025, con reducciones en la mayoría de los tipos de robo.

Mientras que, en ciudades como Tuxtla Gutiérrez y Tapachula mostraron una mejor percepción ciudadana sobre el desempeño de la policía estatal entre 2024 y 2025.

Destaca otro dato, en el que Chiapas la percepción de la delincuencia como un problema en la ciudad presentó cambios relevantes entre 2024 y 2025, disminuyó principalmente en la capital.

Uno de los mayores logros en la presente administración encabezada por Eduardo Ramírez Aguilar es la pacificación del estado.

Estos trabajos continuarán, en la entidad destinando los recursos económicos y humanos para que los chiapanecos vivan en paz en las diferentes regiones.