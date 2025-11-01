Chiapas con menor productividad laboral a nivel nacional

De acuerdo a la asociación de economistas México, ¿Cómo vamos?, Chiapas reportó la menor productividad laboral con un nulo crecimiento del segundo trimestre de 2024 al mismo periodo del 2025, con 88 pesos producidos por hora trabajada; menos de la mitad del promedio nacional de 218.7 pesos.

En materia de crecimiento, la entidad chiapaneca reporta una tasa anual del 2.6 %, una cifra que, si bien es modesta, se sitúa en el rango de crecimiento positivo, supera la media nacional y lo sitúa en el séptimo lugar en cuanto a crecimiento económico a nivel nacional.

Por cierto, en un lapso de cuatro años, Chiapas se posiciona en el cuarto lugar en cuanto a su crecimiento económico, con un aumento del 2.31 %, por debajo de Oaxaca (5.49 %), Tabasco (5.21 %) e Hidalgo (2.71 %).

Actividad económica

Sin embargo, el informe revela un desafío estructural de gran calado para la economía local. La productividad laboral en Chiapas se ubicó en 88.2 unidades durante el segundo trimestre de 2025, la cifra más baja de todo el país y muy por debajo del promedio nacional de 219.7.

Este dato sitúa a la entidad en la categoría de “Menor al nivel nacional”, destacando la urgente necesidad de implementar políticas que fomenten una mayor eficiencia y valor en el trabajo.

Mientras la actividad económica en términos generales muestra una recuperación o estabilización, la capacidad para generar mayor valor por cada hora trabajada sigue siendo el punto mas débil de su desempeño económico.

Este indicador es crucial, ya que una productividad baja limita el potencial para generar mejores salarios y condiciones de vida para la población.