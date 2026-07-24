Chiapas, con rezago en vivienda: Sedatu

De acuerdo con el Programa Nacional de Vivienda 2026-2030, publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF), una de cada diez viviendas en Chiapas presenta al menos una carencia en servicios básicos, lo que coloca a la entidad entre las de mayor rezago a nivel nacional en acceso a agua entubada, drenaje y electricidad.

El diagnóstico, elaborado por la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) con información de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (Enigh) 2024 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), estima que cerca de 160 mil hogares, de un total de un millón 527 mil viviendas habitadas, enfrentan al menos una deficiencia en estos servicios.

Agua entubada, una carencia

El informe señaló que 8.05 por ciento de las viviendas chiapanecas, equivalentes a unas 123 mil casas, no cuentan con este servicio y dependen de pozos, ríos, pipas o del acarreo de agua. A nivel nacional, el promedio es de 3.25 por ciento.

El documento advirtió que la dependencia de fuentes alternas de abastecimiento incrementa los riesgos sanitarios y favorece la aparición de enfermedades gastrointestinales, además de representar una carga adicional para las familias, sobre todo para mujeres y niñas que suelen encargarse del acarreo del agua en comunidades rurales.

Drenaje

En materia de drenaje, 4.16 por ciento de las viviendas en el estado, alrededor de 63 mil hogares, carecen de este servicio, una cifra superior al promedio nacional de 3.12 por ciento.

Además, la ausencia de infraestructura de saneamiento provoca descargas directas hacia barrancas, grietas o cuerpos de agua, lo que agrava las condiciones de insalubridad.

El 0.62 por ciento de las viviendas, aproximadamente nueve mil 470 hogares, aún no cuentan con suministro eléctrico, porcentaje que duplica la media nacional.

Como parte de la estrategia para atender este rezago, el Gobierno de México impulsa el programa Vivienda para el Bienestar, que contempla para Chiapas la construcción de 70 mil 704 viviendas durante el actual sexenio.