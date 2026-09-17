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Chiapas conmemora la Independencia

Septiembre 17 del 2026
Moreno Guillén resaltó la importancia de mantener vivas las tradiciones. CP
Moreno Guillén resaltó la importancia de mantener vivas las tradiciones. CP

Con un ambiente de unidad, respeto y orgullo, el magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura, Juan Carlos Moreno Guillén, junto al gobernador del Estado, Eduardo Ramírez Aguilar, y a la señora Sofía Espinoza Abarca, participaron en la Ceremonia de Izado de Bandera en Conmemoración de la Independencia de México, desde la explanada del parque central de esta ciudad capital.

Posterior a este acto, que enalteció nuestros símbolos patrios, en compañía de servidoras y servidores del pueblo y representantes de las Fuerzas Armadas y Militares, presenciaron el tradicional desfile cívico-militar que celebró los 216 años del inicio del movimiento histórico que nos dio libertad, soberanía e independencia. En este espacio, se destacó la participación de las mujeres, donde se reconoció su compromiso, valentía y servicio para la construcción de una sociedad más pacífica y segura.

En este marco, el magistrado presidente Moreno Guillén resaltó la importancia de mantener vivas las tradiciones y los principios que nos rigen como nación, para continuar honrando la memoria de mujeres y hombres que nos dieron patria, así como la invaluable contribución de los pueblos indígenas, cuyo legado es parte fundamental de nuestra identidad.

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