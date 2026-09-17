Chiapas conmemora la Independencia

Con un ambiente de unidad, respeto y orgullo, el magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura, Juan Carlos Moreno Guillén, junto al gobernador del Estado, Eduardo Ramírez Aguilar, y a la señora Sofía Espinoza Abarca, participaron en la Ceremonia de Izado de Bandera en Conmemoración de la Independencia de México, desde la explanada del parque central de esta ciudad capital.

Posterior a este acto, que enalteció nuestros símbolos patrios, en compañía de servidoras y servidores del pueblo y representantes de las Fuerzas Armadas y Militares, presenciaron el tradicional desfile cívico-militar que celebró los 216 años del inicio del movimiento histórico que nos dio libertad, soberanía e independencia. En este espacio, se destacó la participación de las mujeres, donde se reconoció su compromiso, valentía y servicio para la construcción de una sociedad más pacífica y segura.

En este marco, el magistrado presidente Moreno Guillén resaltó la importancia de mantener vivas las tradiciones y los principios que nos rigen como nación, para continuar honrando la memoria de mujeres y hombres que nos dieron patria, así como la invaluable contribución de los pueblos indígenas, cuyo legado es parte fundamental de nuestra identidad.