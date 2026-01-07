Chiapas consolidó su transformación digital en el 2025

Durante el periodo enero-diciembre de 2025, la Agencia Digital Tecnológica del Estado de Chiapas (Aditech) consolidó una agenda integral orientada a la modernización digital, la seguridad informática, la innovación tecnológica, la divulgación de la ciencia y el fortalecimiento científico, informó el director general Jovani Salazar.

El titular de la Aditech destacó que en materia de infraestructura tecnológica y conectividad, se administró el Centro de Datos Gubernamental, garantizando la operación de 250 máquinas virtuales en producción y 140 de respaldo, así como el hospedaje de más de 600 aplicaciones institucionales y dos mil 300 cuentas de correo para dependencias estatales y municipales. Asimismo, se realizaron mantenimientos, supervisiones, asesorías técnicas y se reforzó la seguridad perimetral del Centro de Datos.

“Se realizó un importante trabajo en ciberseguridad a la Secretaría de Salud, realizando una revisión exhaustiva de su infraestructura y la migración de sistemas críticos al Centro de Datos Gubernamental, con el objetivo de proteger información sensible y garantizar la continuidad operativa”, subrayó.

En el rubro de ciberseguridad, señaló que se llevaron a cabo supervisiones y pruebas de vulnerabilidad en organismos públicos, se administró el servicio de internet para más de cinco mil servidores públicos en la Torre Chiapas, y se organizó el Primer Foro de Ciberseguridad, que reunió a más de 400 participantes de los sectores público, académico y empresarial.

Respecto a la Red de Información Gubernamental (RIG), el director general informó que se brindaron servicios, mantenimientos y asesorías para garantizar la estabilidad de las comunicaciones de voz, datos y video, además de la administración del conmutador telefónico que atiende a 21 dependencias con más de mil 395 extensiones activas. En el marco del Programa Internet para Todos, se instalaron equipos de conectividad en espacios públicos y educativos de Tuxtla Gutiérrez, en coordinación con CFE Telecomunicaciones.

De manera relevante, se fortalecieron los Servicios Integrales de Firma Electrónica Avanzada y la Bóveda de Documentos Electrónicos, alcanzando más de 115 mil servicios de firma electrónica, integraciones a sistemas institucionales, actualizaciones de seguridad y supervisiones normativas, entre otros.